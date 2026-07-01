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Απόψε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης».

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» γράφουν τον επίλογό τους. Όλοι θα κριθούν και όλοι θα σταθούν μπροστά στο παρελθόν, αλλά και το μέλλον τους.

Πώς θα κλείσουν οι ανοιχτοί λογαριασμοί και ποια θα είναι η απόφαση των ηρώων όταν θα έρθουν αντιμέτωποι με καθαριστικά διλήμματα;

Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, κανείς δεν ξέρει πώς θα γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Όσα θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο

Γιατί κάθε τέλος κρύβει τη δική του λυτρωτική δικαίωση ή τη μεγαλύτερη ανατροπή…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η εξαφάνιση του Κωστή φέρνει τη Μαρίνα αντιμέτωπη με τις πιο βαθιές πληγές της.

Μέσα στην αγωνία για το παιδί της, συνειδητοποιεί επιτέλους όσα αρνιόταν να δει για καιρό: πως οι επιλογές και οι πράξεις του Άγη σημάδεψαν ανεπανόρθωτα την ίδια και τον γιο τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=SjyM_HhZMwU}

Η ανάγκη της να προστατεύσει τον εαυτό της και τον Κωστή γίνεται πιο δυνατή από ποτέ και η απόφασή της για το μέλλον είναι πλέον αμετάκλητη.

Τώρα, είναι έτοιμη να διεκδικήσει τη ζωή που πραγματικά της αξίζει.