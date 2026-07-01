Υποχρεωτικές εισφορές για όλους τους εργαζομένους

Ένας 76χρονος εργαζόμενος στη Walmart, ο οποίος ξεκίνησε να λαμβάνει παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης από την ηλικία των 62 ετών, αναρωτιέται γιατί εξακολουθούν να παρακρατούνται από τον μισθό του εισφορές για την Κοινωνική Ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας.

Η απάντηση είναι ότι οι εισφορές μισθοδοσίας επιβάλλονται σε όλους όσοι εργάζονται, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή από το αν λαμβάνουν ήδη σύνταξη. Κάθε εργαζόμενος καταβάλλει το 6,2% των αποδοχών του για την Κοινωνική Ασφάλιση και το 1,45% για την ασφάλιση υγείας, ενώ ο εργοδότης συνεισφέρει ισόποσο ποσό. Πρόκειται για ένα διανεμητικό σύστημα, μέσω του οποίου οι σημερινοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τις παροχές των σημερινών συνταξιούχων.

Πώς επηρεάζεται η σύνταξη από την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση

Όσοι συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση ενδέχεται να δουν αύξηση στις μελλοντικές παροχές τους. Η Κοινωνική Ασφάλιση υπολογίζει το ύψος της σύνταξης με βάση τα 35 έτη με τις υψηλότερες αποδοχές. Εάν οι σημερινές απολαβές είναι υψηλότερες από εκείνες προηγούμενων ετών, μπορούν να αντικαταστήσουν χαμηλότερα εισοδήματα στον υπολογισμό, οδηγώντας σε αναπροσαρμογή του επιδόματος.

Παράλληλα, ανάλογα με το συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου, οι παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να υπόκεινται και σε φορολογία.

Οι προκλήσεις του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης των γεννήσεων, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των εργαζομένων που χρηματοδοτούν τις συντάξεις.

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Οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα αποθεματικά του συστήματος ενδέχεται να εξαντληθούν στις αρχές της δεκαετίας του 2030, εάν δεν υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το σενάριο, οι εισφορές μισθοδοσίας θα συνεχίσουν να εισπράττονται και θα καλύπτουν σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων παροχών.

Πιθανές αλλαγές για τη βιωσιμότητα του συστήματος

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του προγράμματος είναι η αύξηση ή η κατάργηση του ανώτατου ορίου αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, η σταδιακή αύξηση της ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, καθώς και μια μικρή αύξηση του συντελεστή των εισφορών.

Γιατί περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται μετά τα 65

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν στην αγορά εργασίας μετά τα 65 έτη, εξαιτίας του αυξημένου κόστους ζωής, της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής και της ανεπαρκούς συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Μεγάλες εταιρείες, όπως η Walmart, απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων άνω των 60 ετών, αποδεικνύοντας ότι η εργασία σε μεγαλύτερη ηλικία αποτελεί πλέον μια ολοένα και συχνότερη πραγματικότητα.

Η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση του επαγγέλματος. Όσοι απασχολούνται σε σωματικά απαιτητικές εργασίες, όπως οι κατασκευές ή η κατ’ οίκον φροντίδα, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες όσο μεγαλώνουν, γεγονός που καθιστά την παραμονή στην εργασία ιδιαίτερα απαιτητική.

Πηγή: marketwatch