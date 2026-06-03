Το πλούσιο πρόγραμμα δράσεων ενόψει του καλοκαιριού παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με πλήθος δραστηριοτήτων να είναι προσβάσιμο για «κάθε ηλικία».
Πιο συγκεκριμένα, από τον Δήμο Αθηναίων θα λειτουργήσουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο:
- Τα Summer Camps του ΟΠΑΝΔΑ σε Γουδή, Ρουφ και Γκράβα, που περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά Δημοτικού, ενώ λειτουργεί και ειδικό πρόγραμμα συμπερίληψης για ΑμεΑ.
- Το «ΝΗΠΙΟΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» για παιδιά προσχολικής ηλικίας και υλοποιείται σε Νηπιαγωγεία και των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων.
- Τα «Ανοιχτά Σχολεία», τα οποία υποδέχονται παιδιά Δημοτικού και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, προσφέροντας δωρεάν ένα καθημερινό πρόγραμμα γεμάτο παιχνίδι, ομαδικές δράσεις και ευκαιρίες κοινωνικοποίησης.
- Τα «Ανοιχτά Προαύλια», όπου 14 σχολικές αυλές ανοίγουν καθημερινά για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, προσφέροντας έναν ασφαλή χώρο για άθληση και παιχνίδι.
- Το πρόγραμμα «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω» φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στη φύση στον Εθνικό Κήπο.
- Δωρεάν «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση» στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του ΟΠΑΝΔΑ για παιδιά 6 έως 12 ετών, με εκπαιδευτική ρομποτική, θεατρικό παιχνίδι και καλλιτεχνικά εργαστήρια.
- Θεματικά summer camps στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.
- Οι Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα, που κάθε χρόνο φιλοξενούν χιλιάδες παιδιά, και που θα λειτουργήσουν και φέτος σε τέσσερις περιόδους.
{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0vcE5xwnvySvTvoG4BceuxCFPbqgPv3YzMYaaugHt4jKenYEy4jQzbr72kMzKNs2gl}
Μέσω των παραπάνω δράσεων, ο Δήμος Αθηναίων αποσκοπεί κάθε παιδί να έχει την δυνατότητα να περάσει ένα όμορφο και δημιουργικό καλοκαίρι.