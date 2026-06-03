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Αναλυτικά οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων ενόψει της θερινής περιόδους, όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας.

Το πλούσιο πρόγραμμα δράσεων ενόψει του καλοκαιριού παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με πλήθος δραστηριοτήτων να είναι προσβάσιμο για «κάθε ηλικία».

Πιο συγκεκριμένα, από τον Δήμο Αθηναίων θα λειτουργήσουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο:

Τα Summer Camps του ΟΠΑΝΔΑ σε Γουδή, Ρουφ και Γκράβα, που περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά Δημοτικού, ενώ λειτουργεί και ειδικό πρόγραμμα συμπερίληψης για ΑμεΑ.

Το «ΝΗΠΙΟΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» για παιδιά προσχολικής ηλικίας και υλοποιείται σε Νηπιαγωγεία και των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων.

Τα «Ανοιχτά Σχολεία», τα οποία υποδέχονται παιδιά Δημοτικού και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, προσφέροντας δωρεάν ένα καθημερινό πρόγραμμα γεμάτο παιχνίδι, ομαδικές δράσεις και ευκαιρίες κοινωνικοποίησης.

Τα «Ανοιχτά Προαύλια», όπου 14 σχολικές αυλές ανοίγουν καθημερινά για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, προσφέροντας έναν ασφαλή χώρο για άθληση και παιχνίδι.

Το πρόγραμμα «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω» φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στη φύση στον Εθνικό Κήπο.

Δωρεάν «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση» στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του ΟΠΑΝΔΑ για παιδιά 6 έως 12 ετών, με εκπαιδευτική ρομποτική, θεατρικό παιχνίδι και καλλιτεχνικά εργαστήρια.

Θεματικά summer camps στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.

Οι Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα, που κάθε χρόνο φιλοξενούν χιλιάδες παιδιά, και που θα λειτουργήσουν και φέτος σε τέσσερις περιόδους.

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0vcE5xwnvySvTvoG4BceuxCFPbqgPv3YzMYaaugHt4jKenYEy4jQzbr72kMzKNs2gl}

Μέσω των παραπάνω δράσεων, ο Δήμος Αθηναίων αποσκοπεί κάθε παιδί να έχει την δυνατότητα να περάσει ένα όμορφο και δημιουργικό καλοκαίρι.