Το Up Stories παρουσιάζει μια ξεχωριστή και εκπληκτική ανοιξιάτικη εμπειρία πάνω στις παλιές σιδηροδρομικές γραμμές, μέσα από μια μοναδική τραινοποδηλατάδα από τα Μέγαρα έως την Κακιά Σκάλα.

Σε συνεργασία με την ομάδα της Railbiking, η κάμερα του Up Stories ταξιδεύει πάνω στο παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο, εκεί όπου για δεκαετίες περνούσαν τρένα, ταξιδιώτες, εμπορεύματα και αναμνήσεις. Σήμερα, η ίδια διαδρομή αποκτά νέα ζωή μέσα από το τραινοποδήλατο, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει φύση, ιστορία, περιπέτεια, νοσταλγία και την ομορφιά της άνοιξης.

Στο βίντεο μιλάει στην κάμερα του Up Stories ο Γιώργος Τσάκας, ένας από τους πρωτεργάτες της ιδέας, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία, το όραμα και τη σημασία αυτής της ξεχωριστής δράσης.

Το νέο βίντεο του Up Stories αναδεικνύει έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με το παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής και φωτίζει μια εμπειρία που μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον εναλλακτικό τουρισμό, την αναψυχή και την ανάδειξη της σιδηροδρομικής κληρονομιάς.

