Ελλάδα

Φωτιά σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Φωτιά σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για κατάσβεση.

Φωτιά προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής από αυτοκίνητο, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.

Πιο αναλύτικά, η φωτιά ξέσπασε από όχημα κοντά στα τούνελ της Κακιάς Σκάλας και οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για κατάσβεση, ενώ παράλληλα είχε προκληθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα.

Αργότερα, ο δρόμος άνοιξε και η κυκλοφορία των οχημάτων έχει πλέον αποκατασταθεί και διεξάγεται ομαλά.

