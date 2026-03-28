Ο 39χρονος δραπέτης, που συνελήφθη στην Κοζάνη, έκτιε ποινή στις φυλακές Κασσάνδας.

Συνελήφθη βράδυ το βράδυ της Παρασκευής στην Κοζάνης ο 39χρονος που είχε δραπετεύσει την 25η Μαρτίου από το Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της περιοχής, αλλά και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής, συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα από αστυνομικούς Τ.Δ.Ε.Ε. Κοζάνης, για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος ήταν έγκλειστος, εκτίοντας ποινή φυλάκισης έξι ετών, για το αδίκημα της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών. Μετά από έρευνες και αναζητήσεις ο 39χρονος δραπέτης, εντοπίστηκε και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του σε κατάστημα κράτησης.