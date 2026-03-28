Η 77χρονη σύζυγος ενός 82χρονου άντρα, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, συνελήφθη από τις αρχές.

Ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ξεκάθαρα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και θα ακολουθήσει νεκροψία - νεκροτομή προκειμένου να ξεκαθαριστεί από τι έχασε ο ηλικιωμένος τη ζωή του.

Τα πρώτα στοιχεία ωστόσο δείχνουν πως φαίνεται ότι ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος στο σημείο, τουλάχιστον από το μεσημέρι, ενώ η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα από γείτονα ενώ η 77χρονη σύζυγό του δεν αναζήτησε βοήθεια. Έτσι συνελήφθη για παράληψη προσφοράς βοήθειας.

Σημειώνεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.