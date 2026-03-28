Η κυβέρνηση επέλεξε την επιδότηση Fuel Pass με περίπου 25 ευρώ το μήνα.

Λίγα 24ωρα μένουν για το άνοιγμα της πλατφόρμας του Fuel Pass 2026 στο Gov.gr, καθώς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση της επιδότησης καυσίμων. Η ειδική εφαρμογή (voucher.gov.gr) αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου περίπου 2,8 εκατομμύρια δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν την ενίσχυση πριν από το Πάσχα. Το άνοιγμα αναμένεται Δευτέρα η Τρίτη.

Η κυβέρνηση επέλεξε την επιδότηση Fuel Pass με περίπου 25 ευρώ το μήνα.

Η προθεσμία για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας έχει οριστεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το όχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhe67hserwqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Fuel Pass 2026: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass 2026 είναι φυσικά πρόσωπα που:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Έχουν δηλώσει οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (άγαμοι) ή 35.000 ευρώ (έγγαμοι), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Διαθέτουν όχημα ή μοτοσικλέτα σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Σημαντικό είναι ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhe57mwy6dux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι δικαιούχοι έχουν δύο επιλογές για την καταβολή της ενίσχυσης:

Ψηφιακή κάρτα (Fuel Pass): Υψηλότερο ποσό, χρήση αποκλειστικά για καύσιμα, ΜΜΜ και ταξί μέσω ανέπαφων πληρωμών

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN): Μικρότερο ποσό κατά 5 ή 10 ευρώ, αλλά με δυνατότητα ελεύθερης χρήσης και ανάληψης

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται μόνο σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών ή μεταφοράς χρημάτων.

Η διαδικασία για το Fuel Pass 2026 είναι πλήρως ψηφιακή και περιλαμβάνει πέντε βασικά βήματα:

Έλεγχος προϋποθέσεων με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Είσοδος στην πλατφόρμα Gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου πληρωμής. Αυτόματος έλεγχος στοιχείων μέσω ΑΑΔΕ (χωρίς δικαιολογητικά). Έκδοση κάρτας ή πίστωση IBAN και χρήση της ενίσχυσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhe7jps1a769?integrationId=40599y14juihe6ly}