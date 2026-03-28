Μόνο οι ...τιμές αρχηγού κράτους έλειπαν από την υποδοχή του Παύλου Ντε Γκρες στο Άγιο Όρος.
Τον υποδέχτηκε μάλιστα αυτοπροσώπως ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, ενώ καθημερινά υπάρχουν διαρροές από το τι έκαναν ο Παύλος Ντε Γκρες και οι φίλου του στις Μονές που επισκέφτηκαν.
Δεν θα πούμε απλώς «αιδώς και αίσχος» για την εκμετάλλευση της χριστιανής πίστης- οι τέως βασιλικές οικογένειες και οι κυβερνήσεις που χαριεντίζονταν μαζί τους μας έχουν συνηθίσει σε αυτό.
Θα επιμείνουμε πάντως στην πληροφορία που προέρχεται από αξιόπιστη πηγή πως ο Παύλος Ντε Γκρες προετοιμάζεται όχι για να ιδρύσει «βασιλικό κόμμα» -άλλωστε δεν θα έχει καμιά τύχη- αλλά προκειμένου να στηρίξει προεκλογικά τον πρωθυπουργό.
Β.Σκ.