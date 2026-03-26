Τι λένε έγκυρες πηγές για την εμφάνισή του στην παρέλαση και τη μεγάλη προβολή του.

Μετά από τόσες δεκαετίες ο Παύλος Ντε Γκρες «θυμήθηκε» να παρακολουθήσει μια στρατιωτική παρέμβαση.

Κάμερες τον περίμεναν, φωτογράφοι, ούτε ο πρωθυπουργός δεν είχε τέτοια δημοσιότητα. Ούτε τα νέα οπλικά συστήματα, που τόσο προβλήθηκαν ή τα ελικόπτερα που σηκώθηκαν για επιδείξεις.

Μην πάει ο νους σας ότι ο ...πρίγκηπας -όπως τον αποκαλούν- θα φτιάξει φιλοβασιλικό κόμμα. Το σκέφτηκε, το ήθελε, αλλά «δεν ζωντανεύουν οι νεκροί» που λέει και το άσμα.

Προς τι λοιπόν η τόση προβολή;

Πληροφορούμαστε πως το Μαξίμου αναμένει προεκλογική παρέμβαση του ...πρίγκηπα υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ώστε «φιλοβασιλικοί» που είναι σήμερα διάσπαρτοι σε κόμματα της ακροδεξιάς, να στραφούν προς τη ΝΔ του Κυριάκου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άλλωστε η οικογένεια Μητσοτάκη είχε πάντα καλές σχέσεις με τους Γλύξμπουργκ- για θυμηθείτε το «ανφέρ» του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την παράνομη μεταφορά μεγάλου μέρους της «βασιλικής περιουσίας» από το Τατόι στο εξωτερικό!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhbphvacx7kp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Β.Σκ.