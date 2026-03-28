Το «κοκτέιλ» που διαμορφώνεται στο Μέγαρο Μαξίμου από τις υποκλοπές, την επερχόμενη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών είναι αυτονόητα εκρηκτικό και επικάθεται στη χαίνουσα πληγή από τη νέα επέλαση ακρίβειας και αισχροκέρδειας. Ένα ωστόσο είναι το θέμα που κάθε μέρα επιβεβαιώνεται πως έχει πλέον καταστεί μη διαχειρίσιμο και τρομάζει το Μέγαρο Μαξίμου: Οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών και οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων ιδιωτών.

Για όσους διατηρούσαν επιφυλάξεις, η δεύτερη δήλωση του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, μέσα σε δέκα ημέρες, με απειλές σε live μετάδοση ακόμη και προς τον Πρωθυπουργό, μέσα από την «υπενθύμιση» της πτώσης Νίξον από την προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου Watergate, ήρθε να τις σκορπίσει στους πέντε ανέμους.

Η εικόνα μίας κυβέρνησης που σφυρίζει δήθεν αδιάφορα ή έστω επιχειρεί να υποβαθμίζει - στο μέτρο του εφικτού- έναν δημόσιο εκβιασμό για πτώση της από τον καταδικασθέντα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, σίγουρα δεν περιποιεί τιμή για το κυβερνείο. Εξίσου σίγουρα ωστόσο, είναι ενδεικτική των αδιεξόδων του γύρω από την πολύκροτη υπόθεση, η οποία επέστρεψε για τα καλά στην ημερήσια διάταξη.

Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει πως έχει μπροστά του έναν πολυεπίπεδο δικαστικό Γολγοθά, με πρόσωπα «κλειδιά» να δρουν πλέον ανεξέλεγκτα με μοναδικό γνώμονα την προσωπική τους διάσωση και με το τέλος του να μην είναι ορατό στον ορίζοντα.

1. Εντός του έτους θα ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό για τους Ντίλιαν, Χάμου, Λαβράνο και Μπίτζιο, με την καθαρογραμμένη απόφαση να είναι κόλαφος και να μην αφήνει πολλά νομικά περιθώρια.

2. Η καθαρογραμμένη απόφαση μαζί με τα πρακτικά της δίκης διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για νέα προανάκριση για το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας και για νέα πρόσωπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη στάση που θα τηρήσουν εμπλεκόμενοι που μέχρι στιγμής είχαν μείνει εκτός κάδρου.

3. Οι τουλάχιστον δέκα μηνυτήριες αναφορές και αγωγές που υποβάλλονται εντός των ημερών από θύματα του Predator που μέχρι την πρωτόδικη καταδίκη παρέμεναν αδρανή, πυροδοτούν νέο κύκλο δικαστικής διερεύνησης που με τη σειρά του δύναται να συσχετίσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και με άλλες όζουσες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα, ενώ κλιμακώνουν ασφυκτικά την πίεση προς τους 4 ιδιώτες, τόσο για την ελευθερία τους όσο και για τα περιουσιακά τους στοιχεία.

4. Ο φόβος ενδεχόμενης προσφυγής Υπουργού ή ανώτατου στρατιωτικού στη Δικαιοσύνη για το Predator εξελίσσεται σε ασύμμετρη απειλή.

Με αυτά τα δεδομένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το Μέγαρο Μαξίμου είναι πως πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει υγειονομική ζώνη πέριξ του Πρωθυπουργού και τυχόν εξελίξεις ή πολύ περισσότερο αποκαλύψεις που βρίσκονται ante portas, θα χτυπήσουν είτε άμεσα είτε εξ’ αντανακλάσεως τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη.

...Και το φάντασμα των εκλογών

Η «ολική επαναφορά» των υποκλοπών, σε συνδυασμό με την επικείμενη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στη χώρα.

Η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να φτάσει από το Λουξεμβούργο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απευθείας στην Βουλή, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως θα ζητείται η άρση της ασυλίας ίσως και δέκα και πλέον βουλευτών της ΝΔ -μαζί τους και δυο ή τρεις της αντιπολίτευσης. Ακόμα και αν οι ίδιοι ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους η εικόνα θα είναι τρομακτική: Δέκα και πλέον βουλευτές του κόμματος που κυβερνά, ο ένας στους δεκαπέντε δηλαδή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, θα παραπέμπονται στη δικαιοσύνη για αξιόποινες πράξεις! Πρωτοφανές γεγονός στην κοινοβουλευτική ιστορία της μεταπολίτευσης και όχι μόνο.

Οι εξελίξεις με τις υποκλοπές αναμένονται εξίσου ραγδαίες ακόμα και αν ο Ντίλιαν καταφέρει και διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση προκειμένου να πέσει στα μαλακά, όπως δείχνει να στοχεύει με τις τελευταίες δηλώσεις του.

Ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να δέχεται μεγάλες πιέσεις από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης αλλά και από μεγάλο μέρος των φιλοκυβερνητικών μέσων προκειμένου να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Νωρίτερα του φθινοπώρου ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει σε μια τέτοια απελπισμένη κίνηση.

Τα αδιέξοδα δύσκολα μπορεί πλέον να ξεπεραστούν...

(Το κείμενο έχει γραφτεί για την εφημερίδα Στο Καρφί που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)