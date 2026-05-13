Τη δική του άποψη εξέφρασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, άνοιξε η αυλαία για τη Eurovision 2026 με τις πρώτες διαγωνιζόμενες χώρες να ανεβαίνουν στη σκηνή της Βιέννης για να διεκδικήσουν το χρυσό εισιτήριο του Α’ Ημιτελικού.

Η Ελλάδα, που φέτος εκπροσωπείται από τον Akyla, ήταν η πρώτη χώρα που προκρίθηκαν ενώ την ακολούθησαν: η Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου, η Φαίη Σκορδά με τους συνεργάτες της σχολίασαν τα όσα έγιναν στον χθεσινό ημιτελικό στον αέρα του «Buongiorno», με τον Ανδρέα Μικρούτσικος να γίνεται ιδιαίτερα αιχμηρός ως προς τη συνολική εικόνα της διοργάνωσης.

Όπως τόνισε η παρουσίαση δεν ήταν της αρεσκείας του, ενώ βρήκε «ξενέρωτους», όπως ανέφερε, τους δύο παρουσιαστές:

«Θέλω να πω ότι για ημιτελικό χειρότερη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια δεν έχω ξαναδεί! Δηλαδή, ακόμα και τα εφέ, ο ήχος, οι παρουσιαστές και το πώς είχανε κάνει την κατανομή… εκτός από την έναρξη με τη Λέανδρος που μ’ άρεσε, όλα τα άλλα, ρε παιδιά… Είναι δυνατόν; Δύο ξενέρωτοι παρουσιαστές; Η κυρία Swarovski; Να τα πάρει τα Swarovski και να πάει βόλτα!».

Και συνέχισε μιλώντας για τους δύο παρουσιαστές: «Γιατί εγώ να την τρώω έτσι, που γέλαγε κιόλας… στραβώνανε και λίγο το στοματάκι της… τραγούδαγε κιόλας; Και μαζί με τον άλλον κάνανε ένα ανόητο act. Ανόητο! Όπου τι πήρανε να κάνουν, συγγνώμη; Πήρανε το «Αυστρία-Αυστραλία»! Δηλαδή επειδή μοιάζει… και έπαιζε μποξ με ένα καγκουρό! Λέγανε αστεία άνοστα και εγώ… δηλαδή αυτό εδώ, εάν το δω σε ένα νηπιαγωγείο, θα πω «τα παιδιά είναι πιο έξυπνα»! Τι τους παίζετε; Τα παιδικά παραμύθια έχουν δομή, έχουν άποψη. Αυτό ήταν ανοησία! Ήταν ανοησία! «Αυστρία – Αυστραλία»! Και με μία… σαν σημαία μας λέγανε «Eurovision». Παιδιά, είναι ανεπίτρεπτο που το ανεχτήκαμε…».

Κλείνοντας τόνισε: «Θα την έκλεινα την τηλεόραση! Είπα «α ρε Φαίη, που πρέπει να βγω να σχολιάσω το πρωί!». Δεν μου αρέσει να με καταλαμβάνει αυτή η βλακεία! Μόνο η Λέανδρος, τίποτα άλλο! Ούτε οι παρουσιαστές! Δύο ξενέρωτοι! Ο ένας ντυμένος σαν τζιτζιφιόγκος! Να δούμε πού πάμε να ανθίσουμε... Να βλέπω τη Σβαρόφσκαινα να παίζει μπουνιές με ένα καγκουρό;».

