Αναλυτικά οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό.

Σε ισχύ τίθενται από το βράδυ της Παρασκευής, 27/03 μέχρι και το πρωί της Κυριακής, 29/03, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης και ασφαλτόστρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες βαριάς συντήρησης θα εκτελεστούν στη γέφυρα της Λεωφόρου Φυλής, στο ύψος του ανισόπεδου Κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6).

Οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο σημείο στο ύψος του ανισόπεδου Κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), μόνο στο ρεύμα προς Ελευσίνα και μόνο τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: 22:00, βράδυ Παρασκευής, 27/03/2026 έως 05:30 πρωί Σαββάτου 28/03/2026 και 21:00, βράδυ Σαββάτου, 28/03/2026 έως 07:00 πρωί Κυριακής 29/03/2026.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω ρυθμίσεων οι οδηγοί με προορισμό την Ελευσίνα, ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, θα εξέρχονται στην έξοδο του Κόμβου Λεωφόρου Φυλής (έξοδος 6) και θα επανεισέρχονται στην είσοδο του ίδιου Κόμβου, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, χωρίς την καταβολή διοδίων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού

Εργασίες ασφαλτόστρωσης, θα εκτελεστούν στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού και κλειστές θα παραμείνουν η έξοδος και η είσοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη – Αθήνα - Ελευσίνα από τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 27/03/2026 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 28/03/2026.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, θα λειτουργεί παράκαμψη με σχετική σήμανση, από και προς την περιοχή της Παλλήνης.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Αττική Οδός ζητάει κατανόηση από τους οδηγούς και εφιστά ιδιαίτερη προσοχή, τηρώντας πάντα τις υποδείξεις της Τροχαίας.