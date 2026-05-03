Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Λόγω έντονης χιονόπτωσης, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Πάρνηθας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στη διασταύρωση κοντά στο Καζίνο Πάρνηθας, για το ρεύμα που οδηγεί προς το Καταφύγιο «Μπάφι».

Στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου, η κίνηση πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Λόγω χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Πάρνηθας διεξάγεται ως εξής:

Εκτροπή κυκλοφορίας: Διενεργείται από τη διασταύρωση πλησίον του Καζίνο Πάρνηθας, στο ρεύμα προς το Καταφύγιο «Μπάφι».

Στα υπόλοιπα σημεία η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων».

Συμβουλές σε περίπτωση κακοκαιρίας

Σε περίπτωση που μετακινηθείτε εκτός πόλεως:

φροντίστε, πριν ξεκινήσετε, να ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

προγραμματίστε το ταξίδι σας, έτσι ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

ελέγξτε την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου σας.

βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας είναι γεμάτο καύσιμα.

φροντίστε να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες.

φροντίστε να έχετε μαζί σας κουτί πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση που μετακινηθείτε μέσα στην πόλη:

προτιμήστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

κινηθείτε με ιδιαίτερη προσοχή και ακολουθήστε τις υποδείξεις των Τροχονόμων.

αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Σε περίπτωση που αποκλειστείτε:

παραμείνετε στο αυτοκίνητό σας και φροντίστε να ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα.

τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για τον ευκολότερο εντοπισμό σας από τις διασωστικές ομάδες.

εξοπλισμός όπως αδιάβροχα, ομπρέλες, σφυρίχτρα, γαλότσες, φακός, κουβέρτες, νερό, πρόχειρο φαγητό, σταφίδες, σοκολάτες μπορεί να φανεί χρήσιμος.

Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Η Ελληνική Αστυνομία συμβουλεύει τους οδηγούς, σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών φαινομένων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου απαιτείται η χρήση τους.

Ως γνωστό, τα οχήματα δεν μπορούν να κινηθούν σε ολισθηρό οδόστρωμα, καθώς οι τροχοί γλιστρούν πάνω στη λεία επιφάνεια.

Σχετικά με τη χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι :

Όσο περισσότερη επιφάνεια του πέλματος του τροχού καλύπτεται με αλυσίδα, τόσο καλύτερη είναι η πρόσφυση, καθώς η επιφάνεια του τροχού που πλέον έχει αποκτήσει τα εξογκώματα της αντιολισθητικής αλυσίδας μπορεί να «πιάσει» στο χιόνι ή τον πάγο και να κινήσει το όχημα.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες χρησιμοποιούνται μόνο όταν το οδόστρωμα είναι ολισθηρό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν το όχημα κινείται σε καθαρό οδόστρωμα, καθώς προκαλούν φθορές τόσο στα ελαστικά, όσο και στο οδόστρωμα.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς.

Κατά τη χρήση των, οι κινήσεις του οδηγού πρέπει να είναι απαλές διότι μπορεί οι κινητήριοι τροχοί να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει με τους υπόλοιπους τροχούς.

Η ταχύτητα που ενδείκνυται να κινείται ένα όχημα όταν φέρει αντιολισθητικές αλυσίδες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 με 30 χλμ/ ανά ώρα.

Για την τοποθέτηση και συντήρηση των αντιολισθητικών αλυσίδων οι οδηγοί θα πρέπει να συμβουλεύονται αντίστοιχα τις οδηγίες τοποθέτησης και συντήρησης που διαθέτουν.

Οι σωστά τοποθετημένες αλυσίδες πρέπει να δείχνουν και να είναι «τεντωμένες».

Σε κάθε περίπτωση οι οδηγοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των τροχονόμων και να διατηρούν τη ψυχραιμία τους. Η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμμαχος σε τέτοιες περιπτώσεις.