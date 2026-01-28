Το δεύτερο ολόγιομο φεγγάρι για το 2026, ανατέλλει την 1η Φεβρουαρίου - Η «Πανσέληνος του Χιονιού» θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό.

Η δεύτερη Πανσέληνος του έτους, το ολόγιομο φεγγάρι του Φεβρουαρίου, έρχεται για να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό στις αρχές του μήνα και συγκεκριμένα μεταξύ της 1ης και 2ας Φεβρουαρίου 2026.

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου, είναι γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Χιονιού», λόγω των έντονων χιονοπτώσεων που παρατηρούνται τον τελευταίο χειμερινό μήνα του έτους.

Ταυτόχρονα, σε πολλές περιοχές του κόσμου, η σελήνη αναμένεται να φαίνεται πιο ογκώδης και πιο κοντά στη Γη χάρη στο φαινόμενο που ονομάζεται «ψευδαίσθηση της σελήνης». Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα «space.com», το «Χιονισμένο Φεγγάρι», είναι πιθανό να λάβει ένα κοκκινωπό ή πορτοκαλί χρώμα, λόγω της ατμόσφαιρας που επηρεάζουν τα μικρότερα, μπλε μήκη κύματος φωτός που ανακλούν στην ατμόσφαιρα.

Πανσέληνος Φεβρουαρίου – Το «Χιονισμένο Φεγγάρι»

Όπως κάθε έτος, έτσι και το 2026, η κάθε πανσέληνος έχει τη δική της ιστορία και μία ξεχωριστή ιδιαίτερη ονομασία που προέρχεται από τη λαογραφία και την παράδοση.

Για το φεγγάρι του Φεβρουαρίου έχουν δοθεί και άλλες ονομασίες όπως:

• Το «Πεινασμένο Φεγγάρι»

• «Φεγγάρι της Αρκούδας» και

• «Σελήνη της Καταιγίδας»,

• «Φεγγάρι του Αετού»,

• «Φεγγάρι της Χήνας».

Οι περισσότερες από τις ονομασίες, έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις και την λαογραφία των ιθαγενών Αμερικάνων οι οποίοι συνήθιζαν με βάση τις φάσεις του φεγγαριού να σηματοδοτούν τις εποχές, αλλά και τις αγροτικές τους εργασίες.

Η Σελήνη αυτή, διαθέτει έντονο φως και συμβολίζει την παύση, την καθαρότητα και την αντοχή ενθαρρύνοντας τον εσωτερικό στοχασμό και την επαναφόρτιση δυνάμεων μέσα στην καρδιά του χειμώνα, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα «ebbandfloliving».

Η Πανσέληνος, αποτελούσε πάντα ένα από τα πιο μαγευτικά φαινόμενα του ουρανού που είναι ορατά από τη Γη με «γυμνό μάτι», ενώ σε πολλές περιοχές του κόσμου, συνοδεύει μύθους και παραδόσεις. Έτσι, κάθε μήνα, το φεγγάρι γεμίζει σηματοδοτώντας αλλαγές στη φύση, στις εποχές και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, οι οποίοι του έδωσαν ονόματα εμπνευσμένα από το κλίμα, τη γη και τις δραστηριότητές τους.