Το άγχος που οδηγεί στον διπλό έλεγχο μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά συνοδεύεται από αρετές που κάνουν αυτούς τους ανθρώπους εξαιρετικά αξιόπιστους.

Η ψυχολογία δείχνει ότι οι άνθρωποι που ελέγχουν αν έχουν κλειδώσει την πόρτα δεν είναι απλώς αγχώδεις ή υπερβολικοί. Στην πραγματικότητα, εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τους κάνουν πιο αξιόπιστους, σχολαστικούς και υπεύθυνους στην καθημερινή τους ζωή.

Αυτό που συχνά μοιάζει με άγχος, κρύβει έναν εγκέφαλο εκπαιδευμένο να προσέχει λεπτομέρειες, να προβλέπει προβλήματα και να αναλαμβάνει ευθύνη.

Τα 8 χαρακτηριστικά που τους ξεχωρίζουν

1. Αυξημένη προσοχή στη λεπτομέρεια

Εντοπίζουν λάθη που οι άλλοι προσπερνούν. Από ένα τυπογραφικό σε ένα έγγραφο μέχρι ένα κρίσιμο αριθμητικό σφάλμα, ο εγκέφαλός τους είναι προγραμματισμένος να «βλέπει» ό,τι ξεφεύγει.

2. Τηρούν τις δεσμεύσεις τους

Όταν υπόσχονται κάτι, το ολοκληρώνουν. Το ίδιο αίσθημα ευθύνης που τους κάνει να ξαναελέγχουν μια κλειδαριά, τους ωθεί να μην ξεχνούν υποχρεώσεις, email ή σημαντικές λεπτομέρειες.

3. Προβλέπουν προβλήματα πριν εμφανιστούν

Σκέφτονται σενάρια «τι θα γινόταν αν» και έτσι μπορούν να προλάβουν κινδύνους. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο σε τομείς όπως η υγεία, τα οικονομικά και η διαχείριση έργων.

4. Δημιουργούν συστήματα που μειώνουν τα λάθη

Ρουτίνες, λίστες και σταθερές διαδικασίες δεν είναι εμμονή, είναι τρόπος να λειτουργούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

5. Νοιάζονται πραγματικά για τις συνέπειες

Σκέφτονται πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν τους άλλους. Δεν φοβούνται μόνο το λάθος, φοβούνται μήπως απογοητεύσουν ανθρώπους ή δημιουργήσουν προβλήματα.

6. Διατηρούν υψηλές προσδοκίες

Δεν αρκούνται στο «αρκετά καλό». Θέλουν η δουλειά τους να είναι σωστή, ολοκληρωμένη και ποιοτική, ακόμα κι αν αυτό τους κοστίζει περισσότερο κόπο.

7. Θυμούνται λεπτομέρειες που άλλοι ξεχνούν

Αποφάσεις, προτιμήσεις, εκκρεμότητες. Αυτή η μνήμη τους καθιστά πολύτιμους σε ομάδες και συνεργασίες.

8. Παίρνουν σοβαρά την προετοιμασία

Μελετούν, οργανώνονται και έχουν εναλλακτικά σχέδια. Έτσι, σπάνια βρίσκονται απροετοίμαστοι σε κρίσιμες στιγμές.