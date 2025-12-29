Ο 22χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση χωρίς η υγεία του να εμπνέει κίνδυνο.

Ένας 22χρονος μετανάστης που φιλοξενείται προσωρινά στη Δομή στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς, νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων λόγω ελονοσίας. Ο νεαρός εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό, με αποτέλεσμα την άμεση εισαγωγή του στο νοσοκομείο σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Το κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί από τον ΕΟΔΥ, ενώ οι ειδικοί καθησυχάζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στους υπόλοιπους μετανάστες ή στους φροντιστές, καθώς η ελονοσία μεταδίδεται μόνο από συγκεκριμένα είδη κουνουπιών.

Ο 22χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του.