Ο Άδωνις Γεωργιάδης παίζει με την αξιοπιστία της χώρας, σχολιάζει η Σία Αναγνωστοπούλου.

«Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα; Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης ή ο υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης;» διερωτάται η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου καλώντας σε εξηγήσεις μετά τις αδιανόητες δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

«Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται, στους οποίους συμμετέχει επί πολλές δεκαετίες Δημοκρατίας σε αυτό τον τόπο, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο το κύρος, την αξιοπιστία αλλά και τη Δημοκρατία στην Ελλάδα» σχολιάζει η κα. Αναγνωστοπούλου.

«Είναι αυτός ο κύριος, ο Γεωργιάδης, υπουργός Εξωτερικών; Έγινε κάποια συζήτηση στη Βουλή, κάποια διαβούλευση σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αλλάζει πλεύση, αδιαφορεί για το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς που βασίζονται σε αυτό; Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης οφείλει να δώσει εξηγήσεις άμεσα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει λέγοντας πως «το ακροδεξιό "φαινόμενο Γεωργιάδης" μπορεί να υπηρετεί την ιδεολογία του με όποιον τρόπο θέλει - δημοκρατία έχουμε -, μπορεί να περιπαίζει ό,τι στο δικό του ιδεολογικό σύμπαν δεν αποτέλεσε ποτέ αξία, όμως με τα συμφέροντα της χώρας, με το κύρος, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της δεν μπορεί να παίζει».

Κλείνοντας η Σία Αναγνωστοπούλου, καλεί τον υπουργό Εξωτερικών να δώσει εξηγήσεις. «Διαφορετικά, ο ίδιος ακυρώνει τον θεσμό του Υπουργείου στο οποίο προΐσταται» καταλήγει.

{https://www.facebook.com/AnagnostopoulouSia/?locale=el_GR}

Οι δηλώσεις Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε σκληρή κριτική στη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάνοντας λόγο στο Χ για όργανα με αντιδυτικό και αριστεροκρατούμενο προσανατολισμό, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν στη μετανάστευση.

Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, στην οποία χαρακτήρισε τη Διεθνή Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης ως «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα», σημειώνοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμία σημασία». Τη θέση αυτή έσπευσε να υποστηρίξει ο Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι ανοίγει μία αναγκαία συζήτηση για τον ρόλο και τη λειτουργία διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών.