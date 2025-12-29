Mε το Cabaret Show «Μέδουσες» και τον Γιώργο Θεοφάνους.

Η «Μέδουσα», το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας που άφησε εποχή στις νύχτες της πόλης, επιστρέφει δυναμικά, με νέα πνοή, σύγχρονη ματιά και βαθύ σεβασμό στην εμβληματική της ιστορία.



Ένας θρυλικός χώρος, ένα αυθεντικό Music Hall, όπου άνθισε ένα από τα πιο λαμπερά κεφάλαια της αθηναϊκής διασκέδασης, φιλοξενώντας καλλιτέχνες και στιγμές που σημάδεψαν ολόκληρες δεκαετίες.

Στη «Μέδουσα» στηνόταν ένα ξέφρενο πανηγύρι χαράς, ευτυχίας και διονυσιακής έξαρσης από έναν λαό κουρασμένο από μια παρατεταμένη λογοκρισία και απαγόρευση που είχε επιβάλει η επτάχρονη δικτατορία. Όλη η Αθήνα έδινε ραντεβού στο στέκι της οδού Μακρή για να δει έναν Γιώργο Μαρίνο, που έλαμπε σαν ήλιος με τους θαυμαστές να ικετεύουν για ένα του χαμόγελο!



Κι αυτό ακριβώς γιόρταζαν κάθε βράδυ με τρόπο αιρετικό σαν να ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής τους! Και γι' αυτό όλες οι παραστάσεις τους θύμιζαν το ασεβές θάρρος των παικτών της ρωσικής ρουλέτας. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι πως όλα τα συμμεριζόταν και το κοινό. Ένα κοινό συνένοχο στην ευτράπελη μεγαλοσύνη αυτής της «πίστας»!

Στη «Μέδουσα»,ο Διονύσης Παναγιωτάκης, αναβιωτής του χώρου, απέκτησε τις πρώτες σημαντικές εμπειρίες με το θέαμα, με κορυφαία στιγμή τα shows του υπέροχου Γιώργου Μαρίνου!

Η «Μέδουσα» λοιπόν επέστρεψε από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου για να αλλάξει τις νύχτες του χειμώνα! Επιθυμία και φιλοδοξία είναι μέσα από το πρόγραμμα που παρουσιάζει, οι παλαιότεροι να θυμηθούν την Αθήνα του «τότε» και οι νεότεροι να νιώσουν τη ζεστασιά και το κέφι της διασκέδασης εκείνης της εποχής.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο Φωκάς Ευαγγελινός σκηνοθετεί και παρουσιάζει Cabaret Show «Μέδουσες», με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Νικολέττα Καρρά, Σοφία Κουρτίδου, Κάτια Σαμαντζή, Νίνα Νάη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Κείμενα – Στίχοι – Μουσική Επιμέλεια: Μίνως Θεοχάρης

Σκηνογραφία: Μανόλης Παντελιδάκης

Video Art & Σκηνοθεσία ζωντανής κινηματογράφησης: Παντελής Μάκκας

Ενδυματολογία: Γιώργος Σεγρεδάκης

Lighting Design: Γιώργος Τέλλος

Ενορχήστρωση / Κιθάρα: Ευριπίδης Ζεμενίδης

Χορογραφία: Ναταλία Μιχαήλ

Φωνητική Διδασκαλία: Αποστόλης Ψυχράμης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Χορευτές:

Φαίδρα Νταϊόγλου, Ελευθερία Πατέλη, Ελένη-Χριστίνα Παπαδοπούλου,

Leticia Eugenia Lage Scarsini, Αικατερίνη Καραγιαννίδη, Βιργινία Μορομάλου

Μπάσο: Δημήτρης Μουταφής

Τύμπανα: Σωτήρης Μαυρονάσιος

Κλαρινέτο / Σαξόφωνο: Χρήστος Παπαδόπουλος

Πλήκτρα: Θανάσης Μαντζάρης

Τεχνικός Play Out / Set Up Screens: Νάνση Κουρουνού

Γιώργος Θεοφάνους

Παράλληλα, σε αυτή τη νέα εποχή της «Μέδουσας», ο Γιώργος Θεοφάνους υπογράφει και επιμελείται το μουσικό πρόγραμμα, συμμετέχοντας ο ίδιος στο πιάνο.



Ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει, συγκινηθεί, χαρεί και δακρύσει. Τραγούδια που άφησαν το στίγμα τους στις προηγούμενες δεκαετίες αλλά παραμένουν ζωντανά και σήμερα. Παράλληλα, ο συνθέτης παρουσιάζει και επιλογές από δημιουργούς που θαυμάζει και με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

Με μια επταμελή ορχήστρα σπουδαίων σολίστ και πέντε ξεχωριστούς ερμηνευτές, το πρόγραμμα, κάθε Πέμπτη στις 21:00 και Κυριακή στις 16:00, εξελίσσεται σε μια τρίωρη μουσική πανδαισία, γεμάτη συναίσθημα, κέφι και ποιότητα.



Την εμπειρία συμπληρώνει ο κλασικός τρόπος απόλαυσης της βραδιάς, με προσεγμένο φαγητό, εκλεκτά κρασιά και ποτά, σε ένα περιβάλλον που τιμά την έννοια της ποιοτικής εξόδου.



Τραγουδούν:



Άκης Δείξιμος

Όλγα Βενετσιάνου

Βάλια Σωμαράκη

Πρόδρομος Τσολιάς

Opening Act: Tianora



Παίζουν οι μουσικοί :

Νίκος Σταυρόπουλος – Μπουζούκι

Σάκης Παπαδόπουλος – Ντραμς

Τάσος Γρηγοριάδης – Μπάσο

Μπάμπης Μερκούρης – Κιθάρα

Μιχάλης Κωνσταντινίδης – Πλήκτρα

Κώστας Κονίδας – Σαξόφωνο

Renato Kushi – Τρομπόνι

Συντελεστές:

Ηχοληψία: Γιώργος Χούντας

Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος

Σκηνογραφία: Μανόλης Παντελιδάκης

Video Design : Βικτώρια Βελλοπούλου