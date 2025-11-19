Η Κέιτ Γουίνσλετ περιέγραψε την πρώτη της συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο.

Σήμερα, η Κέιτ Γουίνσλετ είναι πρέσβειρα του ιδρύματος του βασιλιά Καρόλου. Όμως, όταν τον συνάντησε για πρώτη φορά πριν από τρεις δεκαετίες, έζησε τον απόλυτο πανικό.

Η ηθοποιός περιέγραψε εκείνη τη συνάντηση, με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, το 1995, στη βασιλική πρεμιέρα της ταινίας «Λογική και ευαισθησία», όταν εκείνη ήταν μόλις 20 ετών.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα τον συναντούσαμε πραγματικά και ξέχασα ότι φορούσα ρούχο από διαφανή δαντέλα. Ευτυχώς, είχα βάλει παλτό», διηγήθηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. «Καθώς με πλησίαζε σκεφτόμουν “θηλές, θηλές, Θεέ μου θηλές” και κάποιος φώναξε “παλτό”. Ουσιαστικά καλύφθηκα προτού τον χαιρετήσω λέγοντας “μεγαλειότατε”», συμπλήρωσε γελώντας.

Η Κέιτ Γουίνσλετ περιέγραψε και έναν άλλο «πανικό» που βίωσε πιο πρόσφατα, όταν πήγαινε με τη Μέριλ Στριπ σε εκδήλωση του ιδρύματος του βασιλιά Καρόλου, τον περασμένο Ιούνιο. «Πηγαίνοντας, με ρώτησε “πιστεύεις ότι πρέπει να υποκλιθούμε;”. “Σίγουρα”, της απάντησα. “Πρέπει να είναι μεγάλη υπόκλιση; Τι κάνουμε;” μου είπε. “Δεν ξέρω, απλά θα κάνουμε την κίνηση”, είπα. Υπήρχε μεγάλος πανικός, δεν ξέραμε ποιο είναι το πρωτόκολλο», εξήγησε.

