Η Μπριζίτ Μπαρντό βρίσκεται σε ένα ταχύπλοο στο λιμάνι της Μυκόνου και ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας ήταν εκεί και την απαθανάτισε με λίγα κλικ.

Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα τον περασμένο Νοέμβριο είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά από μια λαμπρή πορεία και 42 ταινίες, δήλωσε το 1973 ότι ο κόσμος του κινηματογράφου είναι «σάπιος» και εγκατέλειψε τη δημόσια ζωή.

Λίγο νωρίτερα όμως το καλοκαίρι του 1964 βρέθηκε στη Μύκονο και εκεί ήταν ο βετεράνος φωτορεπόρτερ του Associated Press Αριστοτέλης Σαρρηκώστας ο οποίος την εντόπισε μέσα σε ένα γιοτ και την απαθανάτισε με λίγα κλικ.

Ο ίδιος με αφορμή τον θάνατό της σήμερα γράφει στα social media, δημοσιεύοντας και μια πραγματικά σπάνια φωτογραφία της:

«Σε ηλικία 91 ετών πέθανε σήμερα η Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Brigitte Bardot, έχοντας γράψει την δική της ιστορία, ως το διεθνές σύμβολο του "Σεξ", μέχρι την στιγμή που αποφάσισε να αφήσει τον καλλιτεχνικό κόσμο και να αφοσιωθεί στην προστασία των ζώων. Στην φωτογραφία μου του 1964., η Be, Be στην Μύκονο επάνω σε ένα κότερο με.. κάποιον φίλο της».

Δείτε την φωτογραφία της Μπριζίτ Μπαρντό