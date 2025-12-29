Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε δηλώσει το 2024 ότι ήθελε να ταφεί στον κήπο της.

Σε ένα νεκροταφείο δίπλα στη θάλασσα στο θέρετρο του Σεν Τροπέ, όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, θα ταφεί η Μπριζίτ Μπαρντό, που πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή εκπρόσωπος της τοπικής αρχής, χωρίς να δώσει ωστόσο ημερομηνία της κηδεία της.

Η ηθοποιός, η οποία έγινε σύμβολο της Γαλλίας τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, κατέφυγε στο θέρετρο, όπου, όπως έλεγε η ίδια, έβρισκε παρηγοριά ανάμεσα στα ζώα και αφιέρωσε τη ζωή της σε αυτά.

«Ήταν υπέροχη, υπέροχη, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ναι, θα μας λείψει πραγματικά», δήλωσε ο Philippe Volmier, κάτοικος του Σεν Τροπέ στο Reuters τη Δευτέρα.

Δήλωσε ότι τη γνώριζε τα τελευταία 30 χρόνια και την έβλεπε να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της στην παραλία. «Μια φορά, έπεσε στο νερό με τον σκύλο της» θυμάται. «Ήταν μια φίλη που βοηθούσε πολύ τους ανθρώπους».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Κυριακή ότι η Μπαρντό ενσάρκωσε «μια ζωή ελευθερίας». «Μια γαλλική ύπαρξη, μια παγκόσμια λάμψη. Μας συγκίνησε. Θρηνούμε έναν θρύλο», πρόσθεσε. Για μεγάλο μέρος των τελευταίων χρόνων της ζωής της, η Μπαρντό έζησε μόνη πίσω από ψηλούς τοίχους στο θέρετρό της, περιτριγυρισμένη από από γάτες, σκύλους και άλογα.

Η ίδια είχε δηλώσει στο γαλλικό περιοδικό Paris Match το 2024 ότι ήθελε να ταφεί στον κήπο της. Ωστόσο η νομαρχία Var δήλωσε στο Reuters ότι δεν είχε λάβει κανένα αίτημα για ιδιωτική ταφή, κάτι που θα ήταν απαραίτητο για να μπορέσει να ταφεί στον κήπο της.

Με πληροφορίες του Reuters