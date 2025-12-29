Η Γαλλίδα σταρ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές γυναικείες παρουσίες του 20ού αιώνα και συχνά συμπεριλαμβανόταν στις λίστες με τις «ωραιότερες γυναίκες όλων των εποχών».

Η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες σε ηλικία 91 ετών, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση στον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας και της ποπ κουλτούρας. Η φυσική αλλά ταυτόχρονα προκλητική εμφάνισή της την κατέστησε μία από τις πιο ποθητές πρωταγωνίστριες της εποχής της.

Τι ήταν όμως αυτό που έκανε τη Μπαρντό τόσο ακαταμάχητη; Σύμφωνα με την επιστήμη, η απάντηση βρίσκεται… στα μαθηματικά.

Όπως εξηγεί σε μια ανάρτησή του ο δρ Τζούλιαν ντε Σίλβα, πλαστικός χειρουργός προσώπου με έδρα το Λονδίνο, η ελκυστικότητα της Μπαρντό συνδέεται άμεσα με τη λεγόμενη Χρυσή Τομή της Ομορφιάς. Πρόκειται για μια μαθηματική αναλογία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να ορίσουν την αρμονία και την αισθητική τελειότητα.

Η Χρυσή Τομή, γνωστή και ως Phi (1,618), εφαρμόστηκε στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική (Παρθενώνα) και στα έργα της Αναγέννησης αποτελώντας τη βάση για τον περίφημο «Άνθρωπο του Βιτρούβιου» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος απεικονίζει το ιδανικό ανδρικό σώμα.

Η Χρυσή Τομή είναι μια μαθηματική αναλογία που εκφράζει την ιδανική συμμετρία και αρμονία, εμφανίζεται στη φύση, την τέχνη και την αρχιτεκτονική, ορίζοντας μια σχέση όπου το σύνολο προς το μεγαλύτερο μέρος είναι όσο το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, δημιουργώντας την αίσθηση της αισθητικής τελειότητας. Σύμφωνα με τη θεωρία, όσο πιο κοντά βρίσκονται οι αναλογίες ενός προσώπου ή σώματος στον αριθμό 1,618, τόσο πιο όμορφο θεωρείται.

Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο ανάλυσης προσώπου (GoldenRatioAI), η Daily Mail ανέλυσε μια φωτογραφία της Μπαρντό σε νεαρή ηλικία και αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό σκορ 81,62% συμφωνίας με τη Χρυσή Τομή.

Αναλυτικότερα, ο λόγος πλάτους προς μήκος προσώπου της ήταν 1,078 (66,61%), η αναλογία του μήκους της αύλακας του πάνω χείλους και του μήκους της μύτης 1,577 (97,46%), ενώ η απόσταση από το κέντρο των ματιών μέχρι το κέντρο των χειλιών έφτασε το 1,929 (80,79%). Ο συνδυασμός αυτών των μετρήσεων οδήγησε στο τελικό ποσοστό του 81,62%.

Παρά την υψηλή αυτή βαθμολογία, ο δρ ντε Σίλβα επισημαίνει ότι άλλες σύγχρονες σταρ εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη συμφωνία με τη Χρυσή Τομή. Σε πρόσφατη ανάλυσή του χαρακτήρισε την Έμα Στόουν ως «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο», με ποσοστό 94,72%. Ακολουθούν η Zendaya (94,37%), η Freida Pinto (94,34%) και η Vanessa Kirby (94,31%).

Πέρα όμως από τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, η Μπαρντό ξεχώριζε και για τα ξανθά μαλλιά της. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Westminster το 2011 έδειξε ότι οι γυναίκες με ξανθά μαλλιά προσεγγίζονται συχνότερα από άνδρες σε κοινωνικούς χώρους. Στη συγκεκριμένη μελέτη, μια γυναίκα καθόταν στο μπαρ ενός λονδρέζικου νυχτερινού κέντρου φορώντας διαφορετικές περούκες (ξανθιά, καστανή, κόκκινη), με τα ίδια ρούχα και μακιγιάζ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η «ξανθιά εκδοχή» προσέλκυσε σαφώς περισσότερη ανδρική προσοχή.

«Την σύντροφό μας είναι πιο πιθανό να την προσεγγίσουν άνδρες όταν έχει ξανθά μαλλιά και λιγότερο πιθανό όταν έχει κόκκινα μαλλιά», εξήγησαν οι ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύτηκε στο Scandinavian Journal of Psychology.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν επιστήμονες, αυτό που πραγματικά έκανε τη Μπριζίτ Μπαρντό μοναδική δεν ήταν μόνο οι αναλογίες της ή το χρώμα των μαλλιών της. Ο Μπεν ΜακΚαν, αναπληρωτής καθηγητής Γαλλικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, τονίζει στο The Conversation ότι η Μπαρντό ενσάρκωνε αντιφάσεις, ήταν ταυτόχρονα φυσική και προκλητική, αυθόρμητη και μετρημένη.

Αυτή η «ατημέλητη γοητεία» και η ανεπιτήδευτη σεξουαλικότητά της διαμόρφωσαν το αρχέτυπο του σύγχρονου «sex kitten», όρος που, όπως λέγεται, επινοήθηκε ειδικά για εκείνη. Έτσι, η Μπριζίτ Μπαρντό δεν υπήρξε απλώς ένα σύμβολο ομορφιάς, αλλά ένα διαχρονικό πολιτιστικό φαινόμενο.