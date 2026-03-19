Η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της, καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο.

Η Νέα Αριστερά δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο, μετά την ανακοίνωση από το ΓΕΕΘΑ για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία από ελληνική συστοιχία Patriot και τη «περήφανη» δήλωση, όπως αναφέρει, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «μη εμπλοκής» καταρρέουν στην πράξη. Η συμμετοχή ελληνικών οπλικών συστημάτων σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης αποδεικνύει ότι η χώρα δεν είναι πλέον απλός παρατηρητής, αλλά μέρος της σύρραξης.

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι τα ελληνικά όπλα χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν τα συμφέροντα ξένων πολυεθνικών και όχι τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Η υπερηφάνεια για την εμπλοκή ελληνικού πολεμικού εξοπλισμού υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων είναι αδικαιολόγητη.

Παράλληλα ξεκαθαρίζει οτι ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής. Απαιτείται άμεση απεμπλοκή της χώρας. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου – κανένας φαντάρος και κανένα οπλικό σύστημα εκτός των συνόρων της Ελλάδας.