Ανάρτηση έκανε ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Οι πύραυλοι που κατέρριψε η ελληνική στρατιωτική δύναμη πριν από λίγο ήταν ιρανικοί...Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει (εμμέσως) στον πόλεμο; Κάποιος παρακαλώ να μας απαντήσει: «Γνωρίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «IntegratedAir Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

