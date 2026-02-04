Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Σε κινητοποίηση για το χτεσινό πολύνεκρο περιστατικό στη Χίο, καλεί σήμερα Τετάρτη το απόγευμα στην πλατεία Βουνακίου της πόλης, με ανακοίνωσή της η τομεακή επιτροπή Χίου του ΚΚΕ.

Στην ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται:

«Το νέο αποτρόπαιο έγκλημα με το πολύνεκρο ναυάγιο προσφύγων στη Χίο, με σοβαρά τραυματίες και αγνοούμενους, φέρει τη σφραγίδα της πολιτικής της Ε.Ε. και της ελληνικής κυβέρνησης. Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι γεννούν κυνηγημένους και φτωχούς που οδηγούνται στα νύχια των δουλεμπόρων, στα δόντια της κρατικής και ευρωενωσιακής καταστολής. Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του συμβάντος. Καμία συγκάλυψη!

»Καλούμε τον ελληνικό λαό να μην επιτρέψει αυτή την "κανονικότητα" των νεκρών - θυμάτων στο Αιγαίο, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο, που γίνονται για τα κέρδη των ιμπεριαλιστών - ληστών και προκαλούν τον θάνατο και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων.

»Να δείξει την αλληλεγγύη του, να διεκδικήσει την ουσιαστική προστασία των ξεριζωμένων, καθώς και την κατάργηση όλου του άδικου πλαισίου καταστολής σε βάρος τους.

»Να φωνάξουμε δυνατά ότι στο δίλημμα "τα κέρδη τους ή οι ζωές μας", η απάντηση κι εδώ είναι μόνο μία: Οι ζωές των ανθρώπων!».