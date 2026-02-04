«Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα λαθρεμπόρων.»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, χαρακτήρισε ως «ανείπωτη τραγωδία» το ναυάγιο στη Χίο, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, εκφράζοντας τη σκέψη του στους τραυματίες μετανάστες και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι και διακινητές αποτελούν εχθρούς της χώρας, καθώς θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους ανθρώπους που διακινούνται όσο και τα στελέχη του Λιμενικού, που με αυταπάρνηση φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και σώζουν ζωές. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας – διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου – για την προσφορά τους.

