Η θερινή ώρα θα κάνει ποδαρικό την Κυριακή 29 Μαρτίου, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι.

Όλο και περισσότεροι αναρωτιούνται πότε θα έχουμε αλλαγή ώρας σε θερινή μιας και το γεγονός ότι το Πάσχα «πέφτει» νωρίς φέτος έχει αναδιαμορφώσει τα ετήσια πλάνα καθώς μόλις στις 12 Απρίλη θα γιορτάσουμε την Λαμπρή.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος προσαρμόζουμε τα ρολόγια μας στη θερινή ώρα, ώστε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ώρες ηλιοφάνειας την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Ειδικότερα, για το 2026 η έλευση της θερινής ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου. Στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να προχωρήσουν μια ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00.

Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οπότε θα γίνει η επιστροφή στη χειμερινή ώρα. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να εκδώσει λεπτομερείς οδηγίες και υπενθυμίσεις για την αλλαγή.

Το βασικό όφελος αυτής της αλλαγής σε θερινή ώρα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Με την προσαρμογή των ρολογιών, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον ήλιο καλύτερα και να μειώσουμε τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Συνολικά, εκτιμάται ότι κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούνται περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αλλαγή της ώρας δεν επηρεάζει μόνο την κατανάλωση ενέργειας. Το επιπλέον φως το απόγευμα δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες υπαίθριες δραστηριότητες και βελτιώνει τη διάθεση των ανθρώπων, προσφέροντας μια αίσθηση μεγαλύτερης ενέργειας και ανανέωσης.