Τι έδειξε δημοσκόπηση του 2018.

Η Ισπανία θα πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργήσει την αλλαγή ώρας.

Πρόκειται για δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το dpa.

«Ειλικρινά, δεν βλέπω πλέον κανένα λόγο για αυτό», είπε.

Ο Σάντσεθ σημείωσε ότι η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ είχε ταχθεί κατά της αλλαγής της ώρας σε όλες τις έρευνες, συμπληρώνοντας ότι δεν εξοικονομήθηκε ενέργεια μέσω του μέτρου, αλλά οι ανθρώπινοι βιολογικοί ρυθμοί διαταράχθηκαν δύο φορές τον χρόνο.

Η Ισπανία θα επιδιώξει να καταργήσει την αλλαγή της ώρας το 2026, είπε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε δημοσκόπηση σε πολίτες της ΕΕ το 2018 σε μια μη αντιπροσωπευτική έρευνα, διαπιστώνοντας ότι το 84% ήταν κατά της αλλαγής της ώρας. Ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δεσμεύτηκε να την τερματίσει την ίδια χρονιά.

Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει ακόμη να αποφασίσουν εάν θα υιοθετήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα ή την επίσημη ώρα που θα τηρείται κατά τους χειμερινούς μήνες. Καθώς δεν υπάρχει συμφωνία επί του θέματος μέχρι στιγμής, το ζήτημα εκκρεμεί εδώ και χρόνια.

Γενικά η θερινή ώρα δεν χρησιμοποιείται σε χώρες κοντά στον Ισημερινό αφού ανατολή και η δύση του Ήλιου δεν έχουν μεγάλη διαφορά κατά τη διάρκεια του έτους. Στη Βραζιλία η θερινή ώρα χρησιμοποιούταν μόνο στο νότιο τμήμα της, όταν καταργήθηκε το 2019.

Η πρόταση της ΕΕ ήταν ότι η αλλαγή ώρας έπρεπε να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα. Αντίστοιχα για κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή πρέπει να είχε γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.

Η Ελλάδα προέβη σε αλλαγή ώρας την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 και δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση για το αν θα καταργήσει την αλλαγή ώρα.

Οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ αντίστοιχα δεν έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις, λόγω σημαντικών γεγονότων όπως το Brexit και η πανδημία Covid-19. Οι προτιμήσεις για χειμερινή ή θερινή ώρα αλλάζουν ανάλογα με τη χώρα, όπως αποτυπώνονται σε δημοσκοπήσεις, με μια τάση ως προς μόνιμη θερινή ώρα.