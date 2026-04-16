Τα εντυπωσιακά πεφταστέρια της άνοιξης είναι ένα θέαμα που αξίζει να το απολαύσει μια φορά στη ζωή του.

Την ευκαιρία να απολαύσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της άνοιξης θα έχουν οι λάτρεις του νυχτερινού ουρανού στις 22 Απριλίου, καθώς κορυφώνεται η βροχή πεφταστεριών Λυρίδες.

Το φαινόμενο αναμένεται να είναι ορατό και από την Ελλάδα, με την καλύτερη ώρα παρατήρησης να είναι μετά τις 22:00 και κυρίως τις μεταμεσονύχτιες ώρες, όταν ο ουρανός θα είναι πιο σκοτεινός. Οι Λυρίδες είναι από τις πιο γνωστές και εντυπωσιακές βροχές από πεφταστέρια, ενώ υπό ιδανικές συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν έως και 15-20 μετέωρα ανά ώρα. Για καλύτερη θέαση, συνιστάται απομάκρυνση από τα φώτα της πόλης και επιλογή σημείων με καθαρό ορίζοντα και σκοτεινό ουρανό. Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, καθώς το φαινόμενο είναι ορατό με γυμνό μάτι. Οι Λυρίδες αποτελούν μία από τις παλαιότερες καταγεγραμμένες βροχές μετεώρων και κάθε χρόνο χαρίζουν ένα μοναδικό θέαμα σε όσους σηκώσουν το βλέμμα στον ουρανό.

Οι Λυρίδες αποτελούν την πρώτη βροχή πεφταστεριών της άνοιξης, χαρίζοντας κάθε χρόνο ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Το φαινόμενο είναι ενεργό από τις 16 έως τις 26 Απριλίου, με την κορύφωσή του να σημειώνεται συνήθως γύρω στις 22 Απριλίου. Τα μετέωρα των Λυρίδων φαίνεται να προέρχονται από τον αστερισμό της Λύρας, από το λεγόμενο «ακτινοβόλο σημείο», που βρίσκεται κοντά στον πιο φωτεινό αστέρα του, τον Βέγα.

Προέρχονται από τα υπολείμματα του κομήτη C/1861 G1 Thatcher, ενός κομήτη μεγάλης περιόδου που χρειάζεται περίπου 415 χρόνια για να ολοκληρώσει μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Τα μικροσκοπικά σωματίδια που αφήνει πίσω του καίγονται καθώς εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας τις φωτεινές «γραμμές» που βλέπουμε στον ουρανό. Παρότι οι Λυρίδες συνήθως δίνουν έναν μέσο ρυθμό 10 έως 20 μετεώρων την ώρα, κατά καιρούς έχουν καταγραφεί εντυπωσιακές εξάρσεις. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο αριθμός τους έχει φτάσει ακόμη και τα 100 μετέωρα ανά ώρα, δημιουργώντας πραγματική «καταιγίδα» πεφταστεριών.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό τους είναι ότι συχνά αφήνουν πίσω τους φωτεινά ίχνη, τα οποία μπορεί να παραμένουν ορατά για λίγα δευτερόλεπτα στον ουρανό. Αυτά τα ίχνη δημιουργούνται από τα αέρια που ιονίζονται καθώς τα σωματίδια καίγονται στην ατμόσφαιρα.