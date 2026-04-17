Ο κορυφαίος σκόρερ του μπάσκετ σε Ολυμπιακούς αγώνες και Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο Βραζιλιάνος θρύλος του μπάσκετ, Όσκαρ Σμιντ, ο κορυφαίος σκόρερ σε Ολυμπιακούς αγώνες, έχοντας πάρει μέρος σε πέντε διοργανώσεις.

Ο Σμιντ διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο πριν από 15 χρόνια, κάτι που αντιμετώπισε «με κουράγιο, αξιοπρέπεια και ανθεκτικότητα… παραμένοντας παράλληλα πρότυπο αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση. «Ο Όσκαρ αφήνει μια κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και εμπνέει γενιές αθλητών και θαυμαστών στη Βραζιλία και παγκοσμίως», σημείωσαν ακόμα.

Έπαιξε επαγγελματικά μπάσκετ από το 1978 έως το 2003 και πέτυχε συνολικά 49.703 πόντους, με εθνική ομάδα και συλλόγους, για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ. Ρεκόρ που κατέρριψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, το 2024. Ήταν δεινός σουτέρ τρίποντων, κάτι που πολλοί προπονητές αποθάρρυναν τη δεκαετία του ‘80 και είχε ενταχθεί στο Hall of Fame της FIBA.

Ο «Mão Santa» (Άγιο χέρι), όπως τον αποκαλούσαν, είχε ύψος 2,03 μ. και έπαιξε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του στη Βραζιλία και στην Ιταλία. Το 1984 έγινε draft από τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς και προπονήθηκε μαζί τους, αλλά δεν υπέγραψε συμβόλαιο. Εκείνη την εποχή, οι επαγγελματίες δεν επιτρεπόταν να παίξουν στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας στα 19 του χρόνια, το 1977 και έκανε συνολικά 326 εμφανίσεις. Έπαιξε σε πέντε διαδοχικούς Ολυμπιακούς αγώνες από το 1980 έως και το 1996 και σε ισάριθμα Παγκόσμια πρωταθλήματα και είναι ο κορυφαίος σκόρερ και των δύο διοργανώσεων. Σε Ολυμπιακούς αγώνες είχε πετύχει 1.093 πόντοι και ήταν ο κορυφαίος στις διοργανώσεις του 1988 (μέσος όρος 42,3 πόντοι ανά ματς), του 1992 και του 1996, που στα 38 του είχε μέσο όρο 27,4 πόντους. Εξάλλου, κατέχει το ρεκόρ για τους περισσότερους πόντους σε ένα ματς τόσο στους Ολυμπιακούς αγώνες (55 κόντρα στην Ισπανία το 1988), όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο (52 εναντίον της Αυστραλίας το 1990).

Επίσης, πρωταγωνίστησε στην ιστορική νίκη της Βραζιλίας επί των ΗΠΑ (120-115), στον τελικό των Παναμερικανικών αγώνων του 1987, στην Ινδιανάπολη, πετυχαίνοντας 46 πόντους Ήταν η πρώτη φορά που η εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχασε μεγάλη διοργάνωση επί αμερικανικού εδάφους.

«Ο μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία του βραζιλιάνικου μπάσκετ λέει αντίο ως απόλυτο σύμβολο του αθλήματος και με μια πορεία που επαναπροσδιόρισε τα όρια του τι ήταν εφικτό σε ένα γήπεδο. Ο θάνατός του κλείνει μια εποχή, αλλά το μεγαλείο του παραμένει», ανέφερε σε ανάρτηση η ομοσπονδία μπάσκετ της Βραζιλίας.