Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 τα μουσεία ανοίγουν τις πόρτες τους εντελώς δωρεάν.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων και η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο (δηλαδή στο υπουργείο Πολιτισμού) θα είναι ελεύθερη για όλες και όλους.

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των Μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Έτσι, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το κοινό θα μπορεί να επισκεφτεί τα μουσεία της χώρας με ελεύθερη είσοδο και να λάβει μέρος σε ξεναγήσεις και εκδηλώσεις με κεντρικό θέμα για φέτος: «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Τα μουσεία, ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι, αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Με την επιλογή του θέματος «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» για το 2026, το ICOM επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τα μουσεία ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας τη διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 10: Μείωση των Ανισοτήτων: μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί: προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Στόχος 17: Συνεργασίες για την επίτευξη των Στόχων: ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμώμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 19:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον εορτασμό συμμετέχει και το Μουσείο Ακρόπολης με δωρεάν είσοδο και εκδηλώσεις.