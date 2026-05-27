Η ισπανική αστυνομία κατά της διαφθοράς πραγματοποίησε την Τετάρτη έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, στελέχη της UCO αναπτύχθηκαν στο σημείο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας για παράνομη χρηματοδότηση του κυβερνώντος κόμματος.

Η πρωινή έφοδος σημειώνεται μόλις μία εβδομάδα αφότου το Εθνικό Δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρωθυπουργό Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο - στενό σύμμαχο του Σάντσεθ και επί σειρά ετών ηγέτη των Σοσιαλιστών - για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αθέμιτη άσκηση επιρροής και άλλα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra το 2021.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος El Confidencial ανέφερε ότι η επιχείρηση της UCO εγκρίθηκε από το Εθνικό Δικαστήριο και συνδέεται με μια ξεχωριστή έρευνα που εποπτεύεται από τον Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς της Ισπανίας.

Σε τεντωμένο σχοινί η κυβέρνηση Σάντσεθ

Η εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά την είδηση της δίωξης του Θαπατέρο.

Τα περιφερειακά κόμματα που επέτρεψαν στον αριστερό συνασπισμό του να σχηματίσει κυβέρνηση το 2023, και τα οποία είναι απαραίτητα για την ψήφιση νόμων στο κοινοβούλιο, εμφανίζονται πλέον επιφυλακτικά και επανεξετάζουν τις σχέσεις τους με τον πρωθυπουργό και το κόμμα του, το οποίο πλήττεται από ένα συνεχές κύμα σκανδάλων διαφθοράς τον τελευταίο χρόνο.

Ο Αϊτόρ Εστεμπάν, επικεφαλής του Εθνικιστικού Κόμματος των Βάσκων, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Σάντσεθ θα πρέπει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πριν από το τέλος του έτους, υποστηρίζοντας ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» για τον πρωθυπουργό να παραμείνει στην εξουσία μέχρι τη λήξη της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου.

«Υπάρχουν ήδη εννέα ανοιχτές υποθέσεις, και τώρα ο Θαπατέρο», δήλωσε. «Θα ήταν ανεύθυνο να συνεχίσουμε πέρα από το 2026 χωρίς κατεύθυνση, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς σταθερή πλειοψηφία και με μια ατζέντα εκτός ελέγχου, βυθισμένη στις δικαστικές υποθέσεις».

Το αίτημα για κάλπες στο τέλος του έτους ενδέχεται να ενισχυθεί μετά την έφοδο της Τετάρτης στα κεντρικά γραφεία των Σοσιαλιστών.

Ένας άλλος βασικός σύμμαχος του Σάντσεθ, ο Γκαμπριέλ Ρουφιάν της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς της Καταλονίας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η «κόκκινη γραμμή» για το κόμμα του είναι η ύπαρξη στοιχείων για εκτεταμένη διαφθορά με τη μορφή παράνομης χρηματοδότησης του κόμματος.

Ο Ρουφιάν υπενθύμισε ότι όταν αποδείχθηκε ότι το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα είχε επωφεληθεί από ένα τεράστιο δίκτυο διαφθοράς με μίζες, το κόμμα του στήριξε την πρόταση μομφής του 2018 που ανέτρεψε τον τότε πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι.

«Θα ζητούσαμε εκλογές αν συμβαίνει κατί αντίστοιχο με τους Σοσιαλιστές», είπε. «Είναι το λογικό».

Πηγή: Politico