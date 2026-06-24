Με τη νέα διάταξη τροποποιούνται οι προθεσμίες και οι όροι που συνδέονται με τις Εγγυητικές Επιστολές Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης.

Αλλαγές στο πλαίσιο ανάπτυξης των έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εισάγει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, με στόχο να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των επενδύσεων σε συστήματα μπαταριών που έχουν επιλεγεί μέσω των ανταγωνιστικών διαδικασιών της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με τη νέα διάταξη τροποποιούνται οι προθεσμίες και οι όροι που συνδέονται με τις Εγγυητικές Επιστολές Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης, τις οποίες έχουν καταθέσει οι επενδυτές που εξασφάλισαν στήριξη μέσω των τριών διαγωνιστικών διαδικασιών για έργα αποθήκευσης.

Νέες προθεσμίες για την ενεργοποίηση των έργων

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ενεργοποίησης ή πλήρη δήλωση ετοιμότητας προς τον αρμόδιο διαχειριστή έως τις 30 Ιουνίου 2026 για τα έργα που έχουν επιλεγεί στους δύο πρώτους διαγωνισμούς και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για τα έργα της τρίτης ανταγωνιστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν, προβλέπεται πλήρης κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πίεση προς τους επενδυτές για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

Παράταση ισχύος των εγγυητικών επιστολών

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η εγγυητική επιστολή θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας κάθε σταθμού αποθήκευσης, αντί να λήγει νωρίτερα όπως προέβλεπαν προηγούμενες ρυθμίσεις. Στη συνέχεια θα αντικαθίσταται από την εγγυητική καλής λειτουργίας, διασφαλίζοντας ότι το Δημόσιο διατηρεί επαρκείς εγγυήσεις μέχρι την πλήρη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Επιπλέον χρόνος για έργα που άλλαξαν θέση εγκατάστασης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για έργα που έχουν μεταβάλει τη θέση εγκατάστασής τους μέσω τροποποιήσεων αδειών και εγκρίσεων. Τα έργα αυτά εντάσσονται πλέον στο ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τα έργα της τρίτης ανταγωνιστικής διαδικασίας, παρέχοντας επιπλέον χρόνο προσαρμογής στους επενδυτές που χρειάστηκε να μετακινήσουν τις εγκαταστάσεις τους λόγω τεχνικών ή αδειοδοτικών δυσκολιών.

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Στόχος η σύνδεση με το δίκτυο και η ολοκλήρωση των επενδύσεων

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας επισημαίνεται ότι η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η ευθυγράμμιση των όρων των εγγυητικών επιστολών με τα πραγματικά ορόσημα υλοποίησης των επενδύσεων. Όπως αναφέρεται, το κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση της προόδου ενός έργου αποθήκευσης δεν είναι μόνο η αδειοδοτική του ωρίμανση αλλά κυρίως η πλήρης εγκατάσταση του σταθμού και η δυνατότητα σύνδεσής του με το ηλεκτρικό δίκτυο.