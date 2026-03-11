Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει έμπρακτα τους καταναλωτές σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης, επιλέγει να διαφυλάξει και να αυξήσει τα υψηλά φορολογικά έσοδα από τα καύσιμα.

Την έντονη αντίδρασή της στην απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), κάνοντας λόγο για στοχευμένη καθοδήγηση της κοινής γνώμης σε βάρος των πρατηριούχων.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει έμπρακτα τους καταναλωτές σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης, επιλέγει να διαφυλάξει και να αυξήσει τα υψηλά φορολογικά έσοδα από τα καύσιμα. Όπως επισημαίνει, όσο αυξάνεται η τιμή των καυσίμων αυξάνεται αντίστοιχα και το ποσό που εισπράττει το κράτος από τον ΦΠΑ, γεγονός που – σύμφωνα με την ΠΟΠΕΚ – μετατοπίζει τεχνητά την ευθύνη για τις υψηλές τιμές στους πρατηριούχους.

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι στη βενζίνη ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης φτάνει τα 0,70 ευρώ ανά λίτρο, ενώ ο ΦΠΑ ανέρχεται περίπου στα 0,40 ευρώ ανά λίτρο, ποσά που συνολικά οδηγούν σε κρατικό έσοδο περίπου 1,10 ευρώ για κάθε λίτρο καυσίμου. Κατά την ΠΟΠΕΚ, αντί να μειώσει τη φορολογία ώστε να ελαφρύνει τους πολίτες, το κράτος επιβάλλει περιορισμούς στους πρατηριούχους, οι οποίοι – όπως υποστηρίζει – διατηρούν τις λιανικές τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα από την αύξηση που καταγράφεται στις τιμές προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Παράλληλα, οι πρατηριούχοι κάνουν λόγο για αδικαιολόγητες κατηγορίες περί αισχροκέρδειας, τονίζοντας ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τέτοιες πρακτικές. «Ποιο είναι τελικά το ποσό της αισχροκέρδειας για το οποίο λοιδορείται ο κλάδος μας;», διερωτάται η Ομοσπονδία, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό κέρδος των πρατηριούχων περιορίζεται σε λίγα λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, ενώ οι ίδιοι έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στις επιχειρήσεις τους.

Η ΠΟΠΕΚ υπογραμμίζει επίσης ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε προσωρινές μειώσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ για να συγκρατήσουν τις τιμές. Μεταξύ αυτών αναφέρει χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Κύπρος, ενώ αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται σήμερα σε χώρες όπως η Πορτογαλία και η Σλοβενία.

Καταλήγοντας, η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει – όπως αναφέρει – τον «λαϊκισμό» και να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών και των επαγγελματιών του κλάδου. Κεντρικό αίτημα της ΠΟΠΕΚ παραμένει η άμεση μείωση τόσο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης όσο και του ΦΠΑ στα καύσιμα.