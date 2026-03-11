«Η ΝΙΚΗ δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει με την παρουσία της κρατικοκομματικές φιέστες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η ΝΙΚΗ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Athens Alitheia Forum της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΝΙΚΗ προσέρχεται πάντοτε στον δημόσιο διάλογο με καθαρό λόγο, πολιτικό θάρρος και πίστη στην αλήθεια, γι’ αυτό και αποδέχθηκε την πρόσκληση συμμετοχής του εκπροσώπου Τύπου της στο πάνελ του Athens Alitheia Forum, μαζί με τους εκπροσώπους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα την παραπληροφόρηση. Η ΝΙΚΗ ήταν έτοιμη να αναδείξει τη συστηματική στοχοποίησή της, τα fake news και τις ανυπόστατες συκοφαντίες που έχει δεχθεί, αλλά και να παρουσιάσει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, με άξονες την αλήθεια, τη διαφάνεια, την πολυφωνία και τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο. Η εικόνα όμως της πρώτης ημέρας του Forum κατέδειξε ότι η διοργάνωση έχει το χαρακτήρα επιθετικής κυβερνητικής προβολής, ενώ μετά και την αποχώρηση των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ κατέστη σαφής η έλλειψη διακομματικής συμμετοχής στο συγκεκριμένο πάνελ και άνευ νοήματος η διεξαγωγή του. Για τον λόγο αυτό, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΙΚΗΣ αποχωρεί επίσης, καθώς η ΝΙΚΗ δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει με την παρουσία της κρατικοκομματικές φιέστες.