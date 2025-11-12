Είστε οπαδός του ποδοσφαίρου; Η παρακολούθηση των αγώνων της αγαπημένης σας ομάδας μπορεί να προκαλέσει υπερδιέγερση στον εγκέφαλό σας, σύμφωνα με μελέτη.

Μία νευρολογική μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο περιοδικό Radiology, διαπίστωσε ότι ξεχωριστές περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν οι οπαδοί του ποδοσφαίρου παρακολουθούν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, προκαλώντας τόσο θετικά όσο και αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές.

Ερευνητές πανεπιστημίου της Χιλής χρησιμοποίησαν τη Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (f MRI) - μία σύγχρονη μη επεμβατική μέθοδο χαρτογράφησης του εγκεφάλου, που μετρά τη δραστηριότητα ανιχνεύοντας αλλαγές στη ροή του αίματος - για να μελετήσει 60 άνδρες οπαδούς του ποδοσφαίρου στη Χιλή.

Ταξινομώντας τους οπαδούς σε φανατικούς και μη, ανάλογα με το πάθος τους για το άθλημα, οι ερευνητές εξέτασαν την εγκεφαλική τους δραστηριότητα ενώ οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν φάσεις με γκολ από αγώνες είτε της αγαπημένης τους ομάδας είτε αντίπαλης είτε μια ουδέτερης.

Όσοι θεωρούνταν «φανατικοί» είχαν «ακραία ταύτιση» με την ομάδα τους, κάτι που σημαίνει ότι η επιτυχία της ομάδας τους τους επηρεάζει προσωπικά.

«Ναρκωτικό» η νίκη

Οι fMRI αποκάλυψαν ότι όταν σκόραρε η αγαπημένη ομάδα ενός οπαδού, ενεργοποιούνταν περιοχές του εγκεφάλου που συνήθως σχετίζονται με το φαγητό, το σεξ και τα εθιστικά ναρκωτικά.

Χάνει η ομάδα, χάνεται και ο αυτοέλεγχος

Όταν η ομάδα του οπαδού έχανε, ενεργοποιούταν το δίκτυο του εγκεφάλου, το οποίο εμπλέκεται στην αντίληψη, και μειώνει τη δραστηριότητα στον πρόσθιο ραχιαίο φλοιό του προσαγωγίου (dACC), μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τον αυτοέλεγχο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα με υψηλό βαθμό φανατισμού χάνουν πιο εύκολα τον έλεγχο. Μπορεί να δυσκολεύονται να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί κάποιοι «ήσυχοι» άνθρωποι... μεταμορφώνονται στα γήπεδα.

Αυτοί οι μηχανισμοί του εγκεφάλου δεν περιορίζονται μόνο στον φανατισμό του ποδοσφαίρου, αναφέρουν οι ερευνητές. Αναπαράγονται επίσης και σε άλλους τύπους φανατισμού, από η θρησκεία και η πολιτική.

Με πληροφορίες από Euronews.com