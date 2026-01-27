Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα του τζίρου, ο οποίος ανήλθε στα 643,86 εκατ. ευρώ.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα πάνω από το επίπεδο των 2.300 μονάδων για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 16 χρόνια. Η αγορά κινήθηκε με ισχυρή ανοδική δυναμική σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, στον απόηχο της έναρξης της διαβούλευσης από τον οίκο MSCI για την πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές, εξέλιξη που λειτούργησε ως καταλύτης για μαζικές εισροές κεφαλαίων και εκρηκτική αύξηση του τζίρου.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του MSCI για την έναρξη διαβούλευσης με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου, άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στο «κλαμπ» των ανεπτυγμένων αγορών από τον Αύγουστο, μετά από περίπου μία δεκαετία. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές έσπευσαν να τοποθετηθούν κυρίως στις συστημικές τράπεζες, οι οποίες πραγματοποίησαν μόνες τους συναλλαγές άνω των 400 εκατ. ευρώ, μετατρέποντας τη συνεδρίαση σε ένα άτυπο rebalancing χαρτοφυλακίων.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.313,62 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,49%. Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα του τζίρου, ο οποίος ανήλθε στα 643,86 εκατ. ευρώ, επίπεδα που παραπέμπουν σε συνεδριάσεις ειδικών γεγονότων και αναδιαρθρώσεων δεικτών. Παρά τις επιμέρους αντιδράσεις, η συνολική εικόνα της αγοράς ήταν ξεκάθαρα θετική, με 68 μετοχές να κλείνουν ανοδικά έναντι 63 πτωτικών.

Από το σύνολο των συναλλαγών, περίπου 84,7 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μέσω πακέτων, ενώ ο όγκος ξεπέρασε τα 83 εκατ. τεμάχια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη στο πρώτο μισάωρο ο τζίρος είχε υπερβεί τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ στα μέσα της συνεδρίασης είχε ξεπεράσει τα 200 εκατ., αποτυπώνοντας τον καταιγιστικό ρυθμό των εντολών από το άνοιγμα.

Ο δείκτης των τραπεζών εκτινάχθηκε κατά 4,54% στις 2.772,10 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,7% στις 5.892,90 μονάδες. Αντίθετα, η μεσαία κεφαλαιοποίηση κινήθηκε υποτονικά, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,25% στις 2.860,16 μονάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ταμπλό κυριάρχησαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών και κατέγραψαν εντυπωσιακές αποδόσεις. Η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε με εκρηκτικό ράλι 6,66% κλείνοντας στα 15,77 ευρώ, πραγματοποιώντας και τον υψηλότερο τζίρο της αγοράς. Ισχυρά ανοδικά κινήθηκαν και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, με την Alpha Bank να ενισχύεται κατά 3,70% στα 4,14 ευρώ, τη Eurobank να καταγράφει άνοδο 4,27% στα 4,22 ευρώ και την Πειραιώς να κλείνει με κέρδη 3,75% στα 8,57 ευρώ. Θετικό πρόσημο εμφάνισαν και οι μικρότερες του κλάδου, με την Τράπεζα Κύπρου στο +2,64% και την Optima Bank στο +1,22%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ισχυρή ήταν η εικόνα του ομίλου Βιοχάλκο, με τη θυγατρική ΕΛΧΑ να κλείνει στα 4,35 ευρώ σημειώνοντας άνοδο 4,19% και τη μητρική Βιοχάλκο να ενισχύεται κατά 3,49% στα 13,04 ευρώ. Αντίθετα, η Cenergy κινήθηκε ελαφρώς διορθωτικά, υποχωρώντας κατά 0,75% στα 18,52 ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επέστρεψε σε ανοδική τροχιά με κέρδη 2% στα 32,60 ευρώ, ενώ η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 1,64% στα 33,46 ευρώ. Η Metlen κινήθηκε επίσης ανοδικά, ανακτώντας τα 43 ευρώ και κλείνοντας στα 43,38 με άνοδο 1,36%.

Στον αντίποδα, έντονες πιέσεις δέχθηκε η Jumbo, η οποία κατέγραψε βουτιά 4,15% και έκλεισε στα 24,92 ευρώ, παρά τον υψηλό τζίρο που πραγματοποίησε. Απώλειες σημείωσε και ο ΟΠΑΠ, ο οποίος υποχώρησε κατά 3,16% στα 17,14 ευρώ, όπως και ο ΟΤΕ που έκλεισε στα 15,80 ευρώ με πτώση 2,11%. Αρνητικά κινήθηκαν επίσης η ΔΕΗ με απώλειες 0,97% στα 19,32 ευρώ, η Coca Cola HBC με -1,02% στα 44,80 ευρώ και η Helleniq Energy με -1,19% στα 8,74 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά 1,84% και επανήλθε πάνω από τα 3 ευρώ, ενώ η Κρι Κρι κινήθηκε επίσης ανοδικά με κέρδη 1,72% στα 20,65 ευρώ. Αντίθετα, η Intralot υποχώρησε κατά 1,16% στο 1,026 ευρώ, η Ελλάκτωρ κατέγραψε απώλειες 1,78% και η Autohellas έκλεισε με πτώση 1,55%. Στα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς, η Interlife ξεχώρισε με άνοδο 4,05%, ενώ έντονες απώλειες κατέγραψαν η ΟΝΥΧ και η Προοδευτική, με πτώση 4,96% και 5,26% αντίστοιχα.