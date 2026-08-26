Η DB Engineering αναλαμβάνει ρόλο εξειδικευμένου συμβούλου για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Σύμβαση συνολικού ύψους 30,2 εκατ. ευρώ υπέγραψαν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος με τη γερμανική DB Engineering & Consulting, με αντικείμενο την οργανωτική και επιχειρησιακή ενίσχυση του ελληνικού σιδηροδρομικού φορέα.

Η DB Engineering αναλαμβάνει ρόλο εξειδικευμένου συμβούλου για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασιών και συστημάτων, την επιχειρησιακή ενίσχυση του οργανισμού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη γερμανική εταιρεία προς τον ελληνικό σιδηροδρομικό φορέα.

Συμφωνία

Η συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών ή 60 μηνών. Η καθαρή αξία των υπηρεσιών που θα προσφέρει η γερμανική εταιρεία ανέρχεται σε 24,36 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ 24% αντιστοιχεί σε περίπου 5,85 εκατ. ευρώ. Έτσι, το συνολικό κόστος της σύμβασης, μαζί με τον ΦΠΑ, διαμορφώνεται σε 30,20 εκατ. ευρώ.

Η τελική τιμή διαμορφώθηκε έπειτα από διαπραγμάτευση. Η DB Engineering είχε υποβάλει την αρχική οικονομική προσφορά της στις 30 Απριλίου 2026 και ακολούθησε βελτιωμένη προσφορά στις 26 Μαΐου, με έκπτωση 2,5% επί της αρχικής τιμής.

Η αμοιβή των 24,36 εκατ. ευρώ δεν θα καταβληθεί εφάπαξ. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά και θα συνδέεται με τετραμηνιαίες εκθέσεις απολογισμού. Κάθε πληρωμή θα ακολουθεί την οριστική παραλαβή της αντίστοιχης έκθεσης από τον φορέα.

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Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ενώ οι αμοιβές του αναδόχου παραμένουν σταθερές και δεν προβλέπεται αναθεώρησή τους κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.