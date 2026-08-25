Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα.

Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Τρίτης, στη Λεωφόρο Φυλής, στα Άνω Λιόσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο ΙΧ επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα.

Πηγή Φωτο: doxthi.gr

Η σφοδρή πρόσκρουση στην κολώνα

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αρχικά προσέκρουσε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου.

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Στη συνέχεια, το όχημα συνέχισε ανεξέλεγκτη πορεία και προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, ώστε η κολώνα λύγισε και κατέρρευσε, ενώ τμήματα του αυτοκινήτου εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

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Η 17χρονη δεν τα κατάφερε

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών από το κατεστραμμένο ΙΧ.

Και οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 17χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Τρεις ακόμη νεαροί, ηλικίας περίπου 18 έως 22 ετών, τραυματίστηκαν και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση. Η Τροχαία εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Μεταξύ των παραμέτρων που εξετάζονται είναι και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν το αυτοκίνητο πριν από την πρόσκρουση.