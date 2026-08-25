«Ο 13ος και ο 14ος μισθός, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου, κοστίζει 3 δισ. το χρόνο. Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ενόψει των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Τρίτη κατά σειρά επίθεση σε ισάριθμες μέρες εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά του Αλέξη Τσίπρα, με φόντο την παρουσία του επικεφαλής της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Σεπτεμβρίου, για την παρουσίαση του προγράμματός του κόμματος.

«Καταρχάς αφορά πολύ λίγο τον κόσμο. Το είπα και χθες αυτό στο ραδιόφωνο του του ΣΚΑΪ, το επαναλαμβάνω και σήμερα, είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς στην κοινωνία δεν τη νοιάζει. Αλλά ξέρετε πολλές φορές στην πολιτική ο τύπος είναι και ουσία. Πάρα πολλές φορές. Γιατί; Γιατί όταν υπάρχει μια παράδοση δεκαετιών, η ΔΕΘ συμβολίζει την έναρξη μιας χρονιάς. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει τα λεφτά των πολιτών, γιατί μιλάμε για λεφτά που πληρώνουν αυτοί που μας βλέπουν, όλοι οι εργαζόμενοι, πού θα τα κατευθύνει και στη συνέχεια τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολιάζουν, κάνουν κριτική, σφοδρή κριτική, παρουσιάζουν το δικό τους πρόγραμμα», είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Προσέξτε ποιο είναι το παράδοξο. Ο κύριος Τσίπρας, ενώ εξελέγη από τους πολίτες και αρχηγός της αντιπολίτευσης και βουλευτής, αποποιήθηκε αυτού του ρόλου. Δικαίωμά του, παραιτήθηκε από βουλευτής, έφυγε από το Κοινοβούλιο, αλλά τι θέλει; Θέλει να μην έχει τις υποχρεώσεις, την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, την παρουσία στη Βουλή, καλά έκανε, αλλά θέλει τα δικαιώματα. Γιατί η παρουσία των κομμάτων στη ΔΕΘ είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα, η σειρά τους, ο τρόπος εμφάνισης από τη δημοκρατική διαδικασία, την κορωνίδα των διαδικασιών που είναι οι εκλογές. Αντιθέτως, εννοείται ότι θα έχει παρουσία, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, που έχει ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά καταγράφεται δεύτερο. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Δεν του αρκεί αυτή η παρουσία του κύριου Τσίπρα, έρχεται αλαζονικά, γιατί και ο χαρακτήρας, μετράει σε έναν πολιτικό και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον Πρωθυπουργό να προηγηθεί. Άλλο πράγμα το «φοβόμαστε». Όχι δεν φοβόμαστε. Αυτό θα το δείξει ούτως ή άλλως η κάλπη, αν φοβόμαστε, οι πολίτες θα αποφασίσουν, οι πολίτες θα κρίνουν. Ούτε φοβόμαστε, ούτε υποτιμούμε όμως κανέναν, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται, ως ο έχων το μονοπώλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια, να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονεία και έλλειψη σεβασμού στους κανόνες».

Ταμείο Ανάκαμψης

«Κριτική πρώτη της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, να πούμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης με διαπραγματεύσεις πολυήμερες το 2020 του Πρωθυπουργού, τότε που ήταν τα δύσκολα χρόνια - που ξεκινούσε η πανδημία –, η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, συναρτήσει του ΑΕΠ της. Τι λέει, λοιπόν, η αντιπολίτευση, να τα πάρουμε σημείο-σημείο. Πρώτον: «Μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία» είπε χθες ο κ. Γερουλάνος, τον οποίο τον ακούω με προσοχή, γιατί έχει μια ευπρέπεια στον λόγο του. Τι είπε, λοιπόν, ο κ. Γερουλάνος; «Χαμένη ευκαιρία» λέει ο κ. Γερουλάνος. Μάλιστα. Γιατί το λένε αυτό; Γιατί απεντάχθηκαν κάποια έργα και κατά το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα δεν θα γίνουν. Ψέμα. Όσα έργα απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως έκαναν όλες οι χώρες, γιατί έπρεπε να προλάβει η χώρα να πάρει τις εκταμιεύσεις, δεν είναι ότι δεν θα γίνουν, αλλά γίνονται από άλλους πόρους. Άλλα από εθνικούς πόρους, άλλα από το ΕΣΠΑ. Από άλλους πόρους. Κανένα έργο που απεντάχθηκε… (Δημοσιογράφος: Θα γίνουν, λέτε.) Βεβαίως. Ένα, λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος. Τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνουν με άλλους πόρους. Δεύτερη κριτική της αντιπολίτευσης: Τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης πάνε σε 20 – 30 μεγάλες εταιρίες και δεν πάνε στους μικρομεσαίους. Έχω εδώ δύο στατιστικά στοιχεία, για να μιλάμε με αριθμούς. Καταρχάς, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι συνολικά τρία δισεκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι τα μισά και παραπάνω από τα συνολικά δάνεια. Δηλαδή, από τα 506 δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα 276 – πάνω από τα μισά – συνολικά για τις μικρομεσαίες 2,86 δις, πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, 1,4 δις από επιδοτήσεις για προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, κ.λ.π..

Και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης πήραν εγγύηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 11.000 συνολικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να πάρουν δανεισμό δύο δις, 1,95. Πάω, όμως, στο τρίτο και πιο σημαντικό και κλείνω. Τι λένε; Και αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ και ακούω και ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι να το λένε αυτό: «Εμένα όλα αυτά τα δις στη ζωή μου δεν έχουν μπει. Δεν με νοιάζουν». Δεν ισχύει αυτό. Ταμείο ανάκαμψης είναι οι πάνω από πέντε εκατομμύρια συμπολίτες μας που έκαναν προληπτικές εξετάσεις και οι πάνω από 270.000 που βρήκαν έγκαιρα ένα εύρημα και πολύ πιθανόν να έσωσαν τη ζωή τους. Ταμείο Ανάκαμψης είναι τα 150 Κέντρα Υγείας που ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν και τα 83 νοσοκομεία. Ταμείο Ανάκαμψης είναι το Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, τα drones, τα νέα λεωφορεία. Ταμείο Ανάκαμψης είναι οι πίνακες στα σχολεία. Ταμείο Ανάκαμψης είναι οι 1.500 συμπολίτες μας που βρήκαν πρόσβαση στον Προσωπικό Βοηθό. Ταμείο Ανάκαμψης είναι… Επειδή μιλάμε για το ρεύμα, χθες έκανε μία παρουσίαση ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός, ο κ. Τσάφος. Η Ελλάδα έχει καταφέρει συγκριτικά – το ξαναλέω – με άλλες χώρες, γιατί έχουμε μεγάλη πίεση στο ρεύμα, να είναι σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις τιμές ρεύματος, κυρίως λόγω του ότι από εκεί που ήταν ουραγός στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει καταφέρει και είναι στους πρωταγωνιστές. Και ένα τελευταίο και πιο σημαντικό: Αδιαμφισβήτητη επιτυχία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι το ψηφιακό κράτος. Ο πρώτος στόχος που έθεσε το Ταμείο Ανάκαμψης το 2020, είναι η ψηφιοποίηση του κράτους. Η Ελλάδα το 2020 ήταν στον πάτο, στην τελευταία θέση των ψηφιακών υπηρεσιών. Τώρα έχει ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολλά, τα πιο πολλά από αυτά τα οποία βλέπει ο κόσμος στη ζωή του, και πρέπει να δει πολλά περισσότερα … (Δημοσιογράφος: Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης). Άρα, για μένα δεν είναι Ταμείο Ανάκαμψης, στο τέλος της ημέρας. Είναι μία πολιτική μιας Κυβέρνησης, γιατί για να γίνουν όλα αυτά έπρεπε να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, όπως στη Δικαιοσύνη, και να εφαρμοστούν. Οι πόροι είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης πολλών από αυτά τα έργα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο»

«Ο 13ος και ο 14ος μισθός, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου, κοστίζει 3 δισ. το χρόνο. Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά.

Ακόμα και να είχαμε τρία δισεκατομμύρια, η μισθοδοσία κάθε μήνα του Δημοσίου, των δημοσίων υπαλλήλων κοστίζει 1,5 δισ. στο κράτος. Άρα, ένας μισθός είναι 1,5 δισ. Είναι απλά μαθηματικά. Και κάθε σύνταξη κοστίζει 2,5 δισ. Άρα, η μία σύνταξη είναι 2,5 δισ., μια επιπλέον σύνταξη και ένας επιπλέον μισθός είναι 1,5 δισ. Ό,τι και να λέει το ΠΑΣΟΚ, αυτά τα λέει το Λογιστήριο. Δεν τα λέω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Πιτταράς. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε εξασφαλίσει με την πολιτική μας, όχι με τις αυξήσεις φόρων, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας, αλλά με μειώσεις φόρων, αλλά δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση φορολογικών εσόδων για το 2027, σίγουρα ένα δισεκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω. Άρα 3 δισ. δεν έχουμε. Ακόμα και να δίναμε όλα τα λεφτά… Θα σας απαντήσω γιατί όχι. Όχι, γιατί δεν θέλουμε να πάρουν έναν μισθό παραπάνω και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Εγώ σας απαντώ καθαρά. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, τώρα σε αναστολή λόγω των καθηκόντων μου, αλλά όπως και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, εάν όλα τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει το κράτος από την πολιτική δημιουργίας θέσεων εργασίας και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής τα έδινε μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους ή μόνο στους συνταξιούχους, τότε όλοι οι υπόλοιποι που και εκείνοι πληρώνουν φόρους θα έπρεπε να μην πάρουν τίποτα. Όταν λοιπόν ακούτε την αντιπολίτευση, εσείς που μας βλέπετε, που είτε είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είστε μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, είτε και δημόσιοι υπάλληλοι και ακούτε να λένε ένα μεγάλο, έτσι, μέτρο ελαφρά τη καρδία, να ξέρετε ότι σας κοροϊδεύουν. Γιατί κάθε μέτρο, κύριε Οικονόμου, το ξέρετε πολύ καλά, από πίσω έχει μια τιμή. Στο δια ταύτα λοιπόν, αυτούς τους πόρους που έχουμε εξασφαλίσει θα τους κατευθύνουμε στο σύνολο της κοινωνίας, προφανώς με έμφαση», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ποιοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα

«Εκεί θα καταλήξουμε. Γιατί διάβαζα και σήμερα τίτλους που παραποιούν δηλώσεις, εν προκειμένω της χθεσινής συνέντευξης στον σταθμό του ΣΚΑΙ του κ. Χατζηδάκη, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην πραγματικότητα τα αντίστοιχα με τα οποία είχα πει και εγώ λίγες ημέρες πριν στο News 24/7. Τι είπε ο κύριος Χατζηδάκης; Ο κύριος Χατζηδάκης είπε, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών του νόμου με τα τεκμήρια και τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι να έρθουν στο κράτος 1,8 δισεκατομμύρια έσοδα παραπάνω, έτσι; Ένα από τα μέτρα του νόμου αυτού, ένα από τα μέτρα είναι τα τεκμήρια.

Αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Χατζηδάκης και αυτό το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση και θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός είναι, και είναι και το λογικό, όσο αποδίδουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τα οποία ήρθαν για να μείνουν, τα POS, ο τρόπος μεταβίβασης ακινήτων, η εφαρμογή όλων των μέτρων ελέγχων, το IRIS, όλα αυτά τα οποία φέρνουν λεφτά στο κράτος ενώ μειώνονται οι φόροι ―έχει απορία η αντιπολίτευση πώς γίνεται αυτό― και με αυτόν τον τρόπο. Όσο αποδίδουν όλα αυτά, οι συνεπείς, εδώ είναι η λέξη κλειδί, το επίθετο κλειδί είναι οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρώ είναι λογικό, (σ.σ. θα επιβραβευθούν). Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει Pos, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα. Τώρα αν θα φύγουν συνολικά ή αν θα φύγουν σταδιακά, αυτό είναι ένα θέμα απόφασης… Δεν ξέρω αν θα απαλλαγούν εν συνόλω. Θεωρώ ότι, όπως έχουν ήδη υπάρξει εξαιρέσεις από τα τεκμήρια, δηλαδή τα τεκμήρια από το '23 μέχρι σήμερα ελαφραίνουν. Για μένα γενικά σε αυτή τη χώρα, γυρίσαμε την πλάτη για πάρα πολλά χρόνια… Πέρυσι, ο μισθωτός του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ο συνταξιούχος και ο ελεύθερος επαγγελματίας είδε τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση στο φόρο εισοδήματος που αφορά όλες τις ατομικές επιχειρήσεις. Δεν αφορούσε μόνο τους νέους. Τους νέους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους αφορούσε περισσότερο. Θυμίζω, ότι στη χώρα αυτή το 2019, δεν συγκρινόμαστε με τον κύριο Τσίπρα, αλλά είναι τι παραλάβαμε και που είμαστε σήμερα. Δεν περιμένουμε να συγκριθούμε. Λένε: «Τι κάναμε; Εφτά χρόνια είχαμε». Λοιπόν, ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που αφορά τους περισσότερους ανθρώπους μας ακούνε. Κάθε εργαζόμενο, κάθε συνταξιούχο… Να θυμίσουμε λοιπόν, ότι το 2019 ήταν 29% με προκαταβολή φόρου 100%. Δηλαδή, επί δυο στην πραγματικότητα, έτσι; Τώρα το 29% για όλους μας έχει γίνει 20%. Η προκαταβολή 50 στα φυσικά πρόσωπα, όχι 80, στο μισό. Αν έχεις ένα παιδί 18% από 29%, αν έχεις δύο παιδιά το μισό περίπου από 29%, 16%, αν είσαι τρίτεκνος 9% και πάει λέγοντας. Άρα ήδη οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα; Γιατί έχουμε μία επίμονη ακρίβεια, η οποία πιέζει τα εισοδήματα και έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμμεσο τρόπο», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τις μειώσεις στη φορολογία

«Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μείωση στους φορολογικούς συντελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο χάνουμε μία μικρή ακόμα πόλη. Πάμε και στις επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή μείωσε το φόρο από το 28 στο 22% την πρώτη τετραετία και την προκαταβολή φόρου, πλην ατομικών επιχειρήσεων που πήγε στο 50% από το 100% στο 80%. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Είναι η κυβέρνηση που τον έχει μειώσει. Επειδή βγαίνουν διάφοροι», τόνισε ενώ σε ό,τι αφορά στην προκαταβολή φόρου είπε:

«Κύριε Οικονόμου, είπατε τη λέξη κλειδί: σε μια κανονική χώρα και σε μια κανονική οικονομία. Σε μια χώρα, κύριε Οικονόμου, που για πάνω από 30 χρόνια ζούσε με δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσουμε γιατί μπήκε η προκαταβολή φόρου, η οποία συμφωνώ ότι είναι απαράδεκτη και είναι ασφυκτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και για μένα πρέπει να μειώνεται συνεχώς και πιστεύω ότι εκεί θα πάμε όσο συνεχίζουμε να έχουμε μία κυβέρνηση η οποία… προφανώς αυτό επιδιώκουμε και αυτό θα επιδιώξουμε. Αλλά προσέξτε, για να μπορέσεις να μειώσεις την προκαταβολή φόρου και ακόμα 83 φόρους που έχουμε μειώσει ή καταργήσει, πρέπει να έχεις μία οικονομία που ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδα. Συμφωνούμε σε αυτό; Ένα λοιπόν, μια παρατήρηση είναι ότι στον τελευταίο προϋπολογισμό, φαντάζομαι και στον επόμενο, όλα τα υπόλοιπα κόμματα φώναζαν για τα φορολογικά έσοδα. Για να κλείσω λοιπόν, από το '80 και μετά, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αναγκαστεί το κράτος μετά το 2010 να πάρει κάποια πολύ δύσκολα μέτρα, τα οποία αδίκησαν τους πολίτες. Για να μη γυρίσουμε τώρα λοιπόν, ξανά σε αυτά πρέπει και να μειώνουμε φόρους και να δημιουργούμε δουλειές αλλά και να μειώνουμε το χρέος».

Για τις κινήσεις της Τουρκίας

«Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα και δεν το κάνει με αφορμή δημοσιεύματα ή τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων είναι να ισχυροποιείται συνεχώς. Για αυτό και θεωρώ ότι την εξωτερική – αμυντική πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι η εξωτερική – αμυντική πολιτική της χώρας μας, την αδικεί ο τίτλος «Ήρεμα νερά». Είναι μια πολιτική, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση, την ισχυροποίηση της χώρας. Και η ισχυροποίηση αυτή αποτυπώνεται. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη δυνατή θέση από άποψη αποτρεπτικής ισχύος των τελευταίων δεκαετιών. Αμυντικά έχει ενισχυθεί όσο ποτέ. Σε διπλωματικό επίπεδο έχει ενισχυθεί όσο ποτέ. Και οι κινήσεις της, οι οποίες όλες βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο, είναι κινήσεις οι οποίες δεν είναι πυροτεχνήματα, όπως άλλων χωρών, ανατολικότερα ημών, αλλά κινήσεις με αποτύπωμα. Δηλαδή, τα «θαλάσσια πάρκα», εντός εισαγωγικών, της Τουρκίας, είναι μία κίνηση για εσωτερική κατανάλωση, ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο, μιλάμε για περιοχές εκτός της δικής τη δικαιοδοσίας», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το αν η Ελλάδα θα δώσει απάντηση, τόνισε: «Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι διπλή. Αφενός η Ελλάδα θα έχει κάθε αντίδραση και κάθε απάντηση που πρέπει να έχει, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα σε κάθε κρίση. Και ελπίζω να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ούτε υπάρχει αυτή την στιγμή κάποιος λόγος να δημιουργούμε ένα κλίμα ανησυχίας στον κόσμο. Και η δεύτερη απάντηση και για εμένα πιο ουσιαστική είναι ότι η Ελλάδα έχει ήδη κινηθεί, ούτως ώστε να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Όλα αυτά τα χρόνια, δεν θυμάμαι ποτέ ξανά να δημιουργείται ένα κλίμα αμφισβήτησης της εξωτερικής πολιτικής από κυβερνήσεις κυβερνήσεων που δεν έκαναν ούτε το 1/10 από αυτά που έκανε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και, μάλιστα, επικεφαλής των κυβερνήσεων αυτών, πρωθυπουργοί της χώρας, πολύ σωστά θα πω εγώ, είχαν και συναντήσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ακόμα κι όταν είχαμε υπερπολλαπλάσιες παραβιάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο στον κ. Σαμαρά. Αναφέρομαι στο σύνολο των προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συνέχισαν να έχουν διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, ενώ είχαμε πολύ περισσότερες παραβιάσεις, εν ισχύ το παράνομο casus belli, (δημοσιογράφος: «Δεν είναι χρήσιμος ο διάλογος;) Είναι χρήσιμος και πολύ σωστά έκαναν. Όταν, όμως, το κάνει ο Πρωθυπουργός των συμφωνιών με την Αίγυπτο για ΑΟΖ, με την Ιταλία για ΑΟΖ, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, που δεν είχε γίνει όλες αυτές τις δεκαετίες και αποτύπωσε για πρώτη φορά τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης, ο Πρωθυπουργός των Rafale, των Belharra, ο Πρωθυπουργός του Έβρου, που απέτρεψε τη μεγαλύτερη υβριδική απειλή, που τα έκανε όλα αυτά που οι προηγούμενοι δεν τα είχαν κάνει, όχι γιατί δεν τα ήθελαν αλλά γιατί είναι θέμα επιτυχίας. Όταν έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτών των εθνικών επιτυχιών που κανείς δεν αμφισβητεί και, παράλληλα, κρατά διαύλους επικοινωνίας, τότε από κάποιους που θέλουν να φτιάξουν ένα ψευδεπίγραφο υποτιθέμενο «δεξιό» αφήγημα, αυτός δεν κάνει καλά.

Εδώ και κάποια χρόνια πλέον, κάποιες πολιτικές δυνάμεις, κυρίως δεξιότερα ημών, αλλά και όχι μόνο, ακούμε αυτή την κριτική και από το ΠΑΣΟΚ κάποιες φορές με πιο ήπιο τρόπο και από κάποια άλλα κόμματα, φτιάχνουν ένα αφήγημα ενδοτικότητας και υποχωρητικότητας. Όταν καθόμαστε και τα βάζουμε κάτω λέμε: Γίνονταν συναντήσεις από τους προηγούμενους Πρωθυπουργούς με το casus belli ενεργό, με ρητορική περί γκρίζων ζωνών, εν ισχύ; Γίνονταν. Άρα, πολύ καλά κάνουμε και κάνουμε και εμείς. Δεύτερον, έχουν γίνει όλα αυτά που ανέφερα πριν; Τα εξοπλιστικά, οι συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο από τους προηγούμενους; Όχι. Εδώ, λοιπόν, προφανώς όλο αυτό «μπάζει» και για αυτό θεωρώ ότι πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο με απλά λόγια γιατί όλη αυτή η ρητορική δεν βοηθάει τη χώρα».

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

«Για να πούμε το δια ταύτα, γιατί μέχρι τώρα απάντησα σε μία κριτική εντός συνόρων. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τον κόσμο είναι οι απλές και καθαρές και απαντήσεις ως προς ένα κρίσιμο θέμα. Πρώτον, η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μιας και μοναδικής διαφοράς, που είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Ένα. Δύο: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιδρά, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, σε κάθε πρόκληση με τον τρόπο που πρέπει, πιο ισχυρή από ποτέ. Και, τρίτον, κάθε τι που έχει εξαγγελθεί, συμπεριλαμβανομένης της πόντισης του καλωδίου θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό και, μάλιστα, πλέον με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού. Όλα αυτά που σας λέω, αν δει κανείς λίγο αυτά τα επτά χρόνια… Βεβαίως, (το έργο) θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό. Το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Έχω «βαρεθεί» να μετράω πρωτοσέλιδα εφημερίδων, όλα αυτά τα χρόνια, τρία χρόνια έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Κυβέρνηση και έχουμε καθήκον απέναντι στους πολίτες, που προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια μετράνε «κουβάδες». Για μια ακόμη φορά, λοιπόν, αυτοί οι πατριδοκάπηλοι, οι ψευτοπατριώτες είτε κάποιων ΜΜΕ, είτε από το πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη. Και το ξαναλέω: Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία επενδύει στην ειρήνη, πιστεύει στην τήρηση ενός και μόνου δόγματος που είναι το Διεθνές Δίκαιο, αλλά ούτε αφελής είναι ούτε υποχωρεί», είπε.

Για το αν η Ελλάδα θα δώσει απαντήσεις στο πεδίο, απάντησε: «Η Ελλάδα θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα Κράτος ισχυρό, το οποίο δεν δέχεται ούτε υποδείξεις ούτε πρόκειται να ανεχτεί την οποιαδήποτε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της λογικής όλων αυτών των ετών, όπως είχε κάνει μέχρι τώρα, το ξαναλέω, εγώ δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό κανενός προηγούμενου Πρωθυπουργού και καμίας προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Για πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

«Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο. Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Κοιτάξτε, εμείς επί της αρχής, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τις πόρτες ανοιχτές. Διάλογος δε σημαίνει υποχώρηση. Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχει αξία να δείτε και τις παραβιάσεις οι οποίες έχουν μειωθεί κατά πολύ και σε κάποια χρονικά διαστήματα εκμηδενίστηκαν κιόλας. Ακόμα και τις ημέρες που μπορεί να έχουμε κάποιες παραβιάσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις, αυτές οι παραβιάσεις είναι πολύ λιγότερες από ό,τι μέχρι το 2019 και τα προηγούμενα χρόνια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θυμάστε τη συζήτηση που κάναμε; Γιατί αυτό σχετίζεται το μεταναστευτικό με τα ελληνοτουρκικά, σχετίζονται. Τι συζητούσαμε μέχρι το 2019; Για τη μεταναστευτική κρίση στο βόρειο Αιγαίο. Έχουν αξία οι αριθμοί. Το 2019, όταν αναλάβαμε την εξουσία, δεν συζητώ για το '15 που είχαμε 800.000-900.000 ροές. Οι διαμένοντες στο βόρειο Αιγαίο, ήταν 51.000 παράνομοι μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Σήμερα ο αριθμός αυτός από 51.000 έχει πέσει στις 3.000. Η συνδρομή, λοιπόν, η συνεργασία, θα σας πω τι έχει γίνει. Πρώτον, η διαδικασία λήψης ή μη ασύλου, από εκεί που έκανε τρία χρόνια, όλοι αυτοί κυκλοφορούσαν ως αιτούντες άσυλο», σημείωσε.

Μεταναστευτικό

«Πρώτον, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επιστροφές. Δεύτερον, η διαδικασία λήψης ή μη ασύλου «τρέχει» μέσα σε δύο μήνες και όχι σε τρία χρόνια. Άρα, όλοι αυτοί δεν κυκλοφορούν ως αιτούντες άσυλο για δύο με τρία χρόνια με το status ουσιαστικά de facto του πρόσφυγα, μέχρι να αποφασίσει το δικαιοδοτικό όργανο. Και το τρίτο και κυριότερο, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε και μάλιστα έγινε με μια νέα αυστηροποίηση του νόμου από τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Πλέον στην Ελλάδα, αν εισέλθεις παράνομα, οι επιλογές που έχεις είναι δύο: ή να μείνεις σε κλειστό κέντρο κράτησης και όχι βέβαια δομές ντροπής όπως επί ΣΥΡΙΖΑ ή να φύγεις. Αυτό έχει εκπέμψει και ένα μήνυμα στους παράνομους διακινητές ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον ένας παράδεισος παράνομου μετανάστη. Ή θα μείνει μέσα ή θα φύγει», κατέληξε.

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