Ο 71χρονος είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μπήκε στη θάλασσα με τη σανίδα του.

Με τον πλέον δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον 71χρονο σέρφερ που αγνοούνταν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η σορός άνδρα που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (3/9/2026) στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών στο Ηράκλειο ανήκει στον ίδιο.

Ο 71χρονος είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μπήκε στη θάλασσα με τη σανίδα του. Από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Πολυήμερες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή

Από την πρώτη στιγμή, δυνάμεις του Λιμενικού είχαν κινητοποιηθεί, πραγματοποιώντας έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου για τον εντοπισμό του 71χρονου.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν για αρκετές ημέρες, χωρίς αρχικά να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Εντοπίστηκε η σορός στις Γούβες

Σύμφωνα με το Nea Kriti, το απόγευμα της Πέμπτης (3/9/2026) η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα, ανοιχτά γνωστού ξενοδοχείου στην παραλία των Γουβών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αμέσως κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή της σορού και την ταυτοποίηση του άνδρα.

Λίγο αργότερα ήρθε η τραγική επιβεβαίωση: η σορός ανήκε στον 71χρονο σέρφερ που αγνοούνταν από τη Δευτέρα, βάζοντας έτσι τραγικό τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής του.