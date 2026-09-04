Η μετάβαση στη νέα εμπορική ταυτότητα είχε προαναγγελθεί τον περασμένο Ιούνιο, με χρονικό ορίζοντα το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η εμπορική ταυτότητα της Cosmote περνά στην ιστορία, καθώς ο ΟΤΕ προχωρά στην πλήρη υιοθέτηση του ονόματος και του λογοτύπου της μητρικής Telekom στην ελληνική αγορά. Η αλλαγή αφορά σταδιακά το σύνολο των προϊόντων, υπηρεσιών, καταστημάτων και ψηφιακών σημείων επαφής με τους πελάτες, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο.

Η μετάβαση στη νέα εμπορική ταυτότητα είχε προαναγγελθεί τον περασμένο Ιούνιο, με χρονικό ορίζοντα το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η διαδικασία ξεκινά πλέον στην πράξη και αναμένεται να εξελιχθεί με γρήγορους ρυθμούς, με στόχο μεγάλο μέρος των αλλαγών να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ορατές οι πρώτες παρεμβάσεις

Οι πρώτες παρεμβάσεις θα είναι ορατές σε επιλεγμένα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια θα αλλάξουν η ιστοσελίδα, η εφαρμογή και η τηλεοπτική υπηρεσία. Συνολικά, ο ΟΤΕ διαθέτει 111 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα εγκαταλείψουν σταδιακά το πράσινο και μπλε χρώμα της Cosmote και θα υιοθετήσουν το χαρακτηριστικό magenta της Telekom.

Οι αλλαγές επεκτείνονται και στις επιμέρους υπηρεσίες. Το Cosmote 5G γίνεται Telekom 5G και το Cosmote Fiber μετονομάζεται σε Telekom Fiber, ενώ η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα θα εμφανίζεται ως Telekom.gr.

Αντίστοιχα, το Cosmote App μετατρέπεται σε Telekom App και οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα χρησιμοποιούν την ονομασία Telekom GR.

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Η αλλαγή ταυτότητας περιλαμβάνει επίσης το What’s Up, το οποίο θα συνδέεται πλέον με την Telekom. Η συνδρομητική τηλεόραση υιοθετεί την ονομασία MagentaTV, ενώ το payzy μετονομάζεται σε Magenta Pay. Ήδη το Cosmote Insurance έχει αλλάξει σε Magenta Insurance. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι έως τις αρχές του 2027 η μάρκα Telekom θα έχει υιοθετηθεί και από όλες τις θυγατρικές του ΟΤΕ.