Απένειμε το Gold Award στην Τράπεζα Πειραιώς στην κατηγορία Best Use of Generative AI / LLMs.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS, με σταθερό προσανατολισμό στην εφαρμοσμένη τεχνολογία και την καινοτομία, συμμετείχε ως Χορηγός Κατηγορίας στα BITE Awards 2026 και απένειμε το Gold Award στην Τράπεζα Πειραιώς, στην κατηγορία Best Use of Generative AI / LLMs, για το έργο «Household ecosystems & identification: Το νοικοκυριό ως μονάδα αξίας στην προσωποποιημένη τραπεζική της νέας εποχής».

Ως Χορηγός Κατηγορίας, η AUSTRIACARD HOLDINGS απένειμε το βραβείο στο έργο αυτό που αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση και ανάλυση του νοικοκυριού ως ενιαίας οικονομικής οντότητας. Η καινοτόμα προσέγγισή του συνθέτει στοιχεία για τις κοινές ανάγκες, τους στόχους και τις οικονομικές σχέσεις των μελών του νοικοκυριού, ώστε να διαμορφώνονται εξατομικευμένες προτάσεις και να υποστηρίζονται αποτελεσματικότερα οι πελάτες σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Τα BITE AWARDS, που φέτος πραγματοποιήθηκαν για 15η χρονιά, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα. Η φετινή τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Anassa City Events, συγκέντρωσε 685 στελέχη της αγοράς ICT και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ.

Ο κ. Κώστας Λυμπερόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Ελλάδας της AUSTRIACARD HOLDINGS, δήλωσε: «Η στήριξη των BITE Awards αποτελεί για την AUSTRIACARD HOLDINGS ιδιαίτερη τιμή και επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στην εφαρμοσμένη καινοτομία. Πιστεύουμε ότι η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό κάθε σύγχρονης επιχείρησης· γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερη χαρά να επιβραβεύουμε μια εφαρμογή που αναδεικνύει έμπρακτα την αξία και τις προοπτικές αυτής της τεχνολογίας. Θερμά συγχαρητήρια στην Τράπεζα Πειραιώς για τη διάκρισή της και στους διοργανωτές για μία ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση».

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Ο κ. Χρήστος Ρίζος, Group Business Development Director, AI & Digital της AUSTRIACARD HOLDINGS, δήλωσε: « Πιστεύουμε ότι η αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης κρίνεται στην πράξη. Με αυτή τη φιλοσοφία αναπτύξαμε την GaiaB™, την ιδιόκτητη agentic AI πλατφόρμα μας, η οποία συνδυάζει Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα για να προσφέρει ασφαλείς, ευέλικτες και κλιμακούμενες λύσεις. Γι’ αυτό έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία να επιβραβεύουμε έργα όπως αυτό της Τράπεζας Πειραιώς, που αποδεικνύουν στην πράξη τη μετρήσιμη επιχειρηματική αξία της καινοτομίας.»

Η παρουσία της AUSTRIACARD HOLDINGS στα BITE Awards 2026 εντάσσεται στη στρατηγική της για την ανάπτυξη και αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση σε εφαρμογές που δημιουργούν ουσιαστική επιχειρηματική αξία για οργανισμούς και επιχειρήσεις.