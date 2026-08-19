Ρεκόρ τριετίας κατέγραψαν την Τρίτη οι τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο!
Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 25 παραβιάσεις, από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, με 2 F-16 να είναι οπλισμένα!
Ιδού και τα επίσημα στοιχεία:
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 ( 1x3 F-16 και 2x2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 5 (1 CN-235 και 4 UAV)
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 12
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 14 (3 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ, 9 από τα UAV και 2 από το CN-235)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 25 (8 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ και 17 από τα UAV)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Όπως καταλαβαίνεται εκτός από τα επίσημα νερά ταράσσεται και ο ...αέρας!
Β. Σκ.