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Άλλη μια ένδειξη ότι τα «ήρεμα νερά» αρχίζουν και ταράσσονται!

Ρεκόρ τριετίας κατέγραψαν την Τρίτη οι τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο!

Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 25 παραβιάσεις, από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, με 2 F-16 να είναι οπλισμένα!

Ιδού και τα επίσημα στοιχεία:

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 ( 1x3 F-16 και 2x2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 5 (1 CN-235 και 4 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 12

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 14 (3 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ, 9 από τα UAV και 2 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 25 (8 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ και 17 από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Όπως καταλαβαίνεται εκτός από τα επίσημα νερά ταράσσεται και ο ...αέρας!

Β. Σκ.