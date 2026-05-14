Και όχι οποιαδήποτε παπούτσια.

Πριν καν κλείσουμε την πόρτα, γυρίζοντας στο σπίτι, οι περισσότεροι κάνουμε μια αυτόματη κίνηση: βγάζουμε τα παπούτσια και νιώθουμε την απόλυτη ανακούφιση. Όμως, σύμφωνα με ειδικούς, δεν μας κάνει καλό να μένουμε ξυπόλητοι.

Σύμφωνα με ειδικούς στους οποίους απευθύνθηκε το Wirecutter, πρέπει να φοράμε παπούτσια μέσα στο σπίτι. Όχι βέβαια αυτά που χρησιμοποιούμε όταν βγαίνουμε από αυτό.

Αν στεκόμαστε όρθιοι για πολλή ώρα όταν μαγειρεύουμε ή κάνουμε δουλειές του σπιτιού, το σκληρό πάτωμα έχει αντίκτυπο στα πόδια μας. Αυτό με τον καιρό μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο τους αστραγάλους και τα γόνατα των ανθρώπων που έχουν πόνους στα πόδια, ή αντιμετωπίζουν άλλα σχετικά προβλήματα.

Τα παπούτσια του σπιτιού ή οι παντόφλες μπορούν να προστατεύσουν τα πόδια μας, ενώ επίσης βοηθούν στην αποτροπή των πτώσεων. Όμως, τα υποδήματα που φοράμε στο σπίτι πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: να είναι ορθοπεδικά, να μην μπορούμε να τα διπλώσουμε στα δύο και να έχουν τη σωστή σόλα ώστε να μην γλιστράμε.

