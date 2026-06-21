Για τη «σκιώδη κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα σας ενημερώνουν σήμερα (ΕΔΩ) τα «Παιχνίδια Εξουσίας».
Όλα δείχνουν πως ο πιο ισχυρός Τομέας της ΕΛ.Α.Σ. μέχρι τη στιγμή αυτή είναι ο Τομέας Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Ένα ισχυρό επιτελείο, με δοκιμασμένα πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Δημήτρης Λιάκος, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης αλλά και η Ευγενία Φωτονιάτα.
Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται από ποια πρόσωπα θα εμπλουτιστεί ο συγκεκριμένος Τομέας.
ΥΓ: Υπενθυμίζεται ότι και η εκπρόσωπος Τύπου Θεανώ Κουφονικολάκου υπήρξε διευθύντρια του Γιώργου Χουλιαράκη στο υπουργείο Οικονομικών.
Β.Σκ.