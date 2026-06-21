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Με ενδιαφέρον αναμένονται τα πρόσωπα που θα προστεθούν σε αυτό.

Για τη «σκιώδη κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα σας ενημερώνουν σήμερα (ΕΔΩ) τα «Παιχνίδια Εξουσίας».

Όλα δείχνουν πως ο πιο ισχυρός Τομέας της ΕΛ.Α.Σ. μέχρι τη στιγμή αυτή είναι ο Τομέας Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Ένα ισχυρό επιτελείο, με δοκιμασμένα πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Δημήτρης Λιάκος, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης αλλά και η Ευγενία Φωτονιάτα.

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται από ποια πρόσωπα θα εμπλουτιστεί ο συγκεκριμένος Τομέας.

ΥΓ: Υπενθυμίζεται ότι και η εκπρόσωπος Τύπου Θεανώ Κουφονικολάκου υπήρξε διευθύντρια του Γιώργου Χουλιαράκη στο υπουργείο Οικονομικών.

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Β.Σκ.