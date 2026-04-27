Oμοσπονδιακό δικαστήριο έχει κρίνει ένοχο τον Ντόναλντ Τραμπ για την σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση της συγγραφέως Ε. Τζιν Κάρολ, ενώ έχει επίσης δεχθεί επικρίσεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Ένοπλος παραβίασε το Σάββατο την περίμετρο ασφαλείας στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου ο πρόεδρος, η πρώτη κυρία, ο αντιπρόεδρος, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και περισσότεροι από 2.500 καλεσμένοι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την Πρώτη Τροπολογία και την ελευθερία του Τύπου.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο πρόεδρος απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το σημείο, ενώ ήδη ομοσπονδιακοί ερευνητές εξετάζουν τα κίνητρα του φερόμενου δράστη - ενός 31χρονου δασκάλου από το Τόρανς της Καλιφόρνιας.

Λίγα λεπτά πριν από την επίθεση, ο άνδρας είχε στείλει στην οικογένειά του μέσω email αυτό που ανώτερος αξιωματούχος χαρακτήρισε «μανιφέστο». Σε αυτό έγραφε ότι στόχευε μέλη της κυβέρνησης Τραμπ.

Δημοσιογράφος του CBS μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ για την επίθεση σε μια συνέντευξη που εξελίχθηκε σε υψηλούς τόνους, προκαλώντας την οργή του.

Παραθέτουμε το απόσπασμα, όπως δημοσίευεται από το αμερικανό μέσο.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε αν ήσασταν ο στόχος του ενόπλου;

Πρόεδρος Τραμπ: Δεν ξέρω. Έτσι μου φάνηκε. Διάβασα ένα μανιφέστο, το οποίο δείχνει ότι έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Ήταν πιστός χριστιανός και μετά έγινε αντι-χριστιανός, άλλαξε πολύ. Περνούσε πολλά, απ’ όσα έγραψε. Ο αδελφός του είχε παραπονεθεί γι’ αυτόν και νομίζω τον είχε αναφέρει και στην αστυνομία. Και η αδελφή του επίσης είχε εκφράσει ανησυχίες. Η οικογένειά του ανησυχούσε πολύ. Ήταν μάλλον ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Βρισκόμουν στην αίθουσα, όχι μακριά σας, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε κάτι που έμοιαζε με πυροβολισμούς ή αναστάτωση. Κόσμος γύρω μύρισε μπαρούτι. Όλοι έπεσαν στο πάτωμα. Πόσο ανησυχήσατε ότι θα υπήρχαν τραυματισμοί;

Πρόεδρος Τραμπ: Δεν ανησύχησα. Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Καθόσασταν δίπλα στην πρώτη κυρία. Ο Όζ Πέρλμαν σας μιλούσε. Είναι γνωστός ως «The Mentalist». Πότε καταλάβατε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά;

Πρόεδρος Τραμπ: Περίπου τότε. Μπορείτε μάλιστα να δείτε την έκφραση στο πρόσωπο της πρώτης κυρίας. Και η παρουσιάστρια της βραδιάς - πρόεδρος ή επικεφαλής, ή και τα δύο - που έκανε εξαιρετική δουλειά, παρεμπιπτόντως.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Η Ουέιτζια Τζιανγκ, του CBS New.

Πρόεδρος Τραμπ: Η συνεργάτιδά σας, ναι. Ήταν καταπληκτική. Προσπαθούσαν να μαντέψουν το όνομα του παιδιού της Καρολάιν, που δεν το γνώριζε, νομίζω. Αλλά τελικά το βρήκε.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Η εκπρόσωπος Τύπου σας περιμένει παιδί και προσπαθούσε να μαντέψει το όνομα του μωρού.

Πρόεδρος Τραμπ: Σωστά.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Αναφέρατε την πρώτη κυρία. Το πρόσωπό της έδειχνε πολύ ανήσυχο.

Πρόεδρος Τραμπ: Ήταν.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Φοβήθηκε;

Πρόεδρος Τραμπ: Δεν θέλω να πω ότι φοβήθηκε, γιατί στους ανθρώπους δεν αρέσει να λέγεται αυτό. Αλλά φυσικά - ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση; Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι ήταν περισσότερο σφαίρα παρά ένας δίσκος που έπεσε. Είδα λίγο πριν έρθω τα πλάνα σε κοντινό. Φαινόταν πολύ αναστατωμένη με αυτό που είχε συμβεί. Και γιατί όχι;

Νόρα Ο’Ντόνελ: Βλέπουμε την ασφάλεια να κινείται γρήγορα, μέσα σε δευτερόλεπτα να πιάνει τον αντιπρόεδρο από το σακάκι και να τον απομακρύνει. Μετά επενέβη η ομάδα αντεπίθεσης. Χρειάστηκαν δέκα δευτερόλεπτα για να σας περικυκλώσουν και είκοσι για να σας απομακρύνουν. Φαινόταν χαοτικό. Κάποια στιγμή ήσασταν στο πάτωμα. Τι συνέβαινε;

Πρόεδρος Τραμπ: Αυτό που έγινε είναι ότι ήθελα να δω τι συμβαίνει και δεν τους το έκανα εύκολο. Ήθελα να καταλάβω τι γίνεται. Και τότε αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι ίσως ήταν σοβαρό πρόβλημα, κάτι διαφορετικό από τον συνηθισμένο θόρυβο μιας αίθουσας δεξιώσεων. Ήμουν περικυκλωμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους. Μάλλον τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά. Τους έλεγα «περιμένετε ένα λεπτό, θέλω να δω».

Νόρα Ο’Ντόνελ: Εκείνη τη στιγμή που φαίνεται να πέφτετε στο πάτωμα μαζί με την ασφάλεια, τους λέγατε να περιμένουν;

Πρόεδρος Τραμπ: Όχι. Άρχισα να περπατάω μαζί τους. Γύρισα και περπατούσα και τότε μου είπαν «παρακαλώ πέστε κάτω». Οπότε έπεσα κάτω και η πρώτη κυρία επίσης. Μας το ζήτησαν οι πράκτορες ενώ περπατούσα.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Ήθελαν σχεδόν να συρθείτε έξω.

Πρόεδρος Τραμπ: Ήμουν σχεδόν όρθιος. Περπατούσα σκυφτός γιατί δεν ήθελα να είμαι εκτεθειμένος. Ήμουν περίπου στη μέση της διαδρομής όταν μου είπαν ξανά «πέστε στο πάτωμα». Έτσι έπεσα. Και η πρώτη κυρία επίσης.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Τι σκεφτόσασταν εκείνη τη στιγμή; Τι είπε η πρώτη κυρία;

Πρόεδρος Τραμπ: Σκέφτηκα ότι έχω ξαναπεράσει κάτι παρόμοιο μερικές φορές. Εκείνη όχι σε τέτοιο βαθμό. Το χειρίστηκε εξαιρετικά. Είναι δυνατή, έξυπνη, κατάλαβε τι συνέβαινε. Και εγώ άκουσα τους πράκτορες.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Επειδή ήταν η πρώτη φορά.

Πρόεδρος Τραμπ: Όταν σου λένε «πέσε κάτω», σημαίνει πρόβλημα. Και φυσικά είμαι ο πρόεδρος και άκουσα τι μου είπαν. Υπήρχε ακόμη λίγη απόσταση όπου ήμασταν εκτεθειμένοι. Μετά σηκώθηκα, πήγαμε σε έναν ασφαλή χώρο και προσπάθησα να τους πείσω να συνεχίσουν την εκδήλωση, αν ήταν δυνατό.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Θέλατε να επιστρέψετε μέσα.

Πρόεδρος Τραμπ: Ναι, πραγματικά το ήθελα.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Φαίνεται ο δράστης να τρέχει μέσα από τους ανιχνευτές μετάλλων και να πυροβολεί μία ή δύο φορές.

Πρόεδρος Τραμπ: Ναι. Η ταχύτητά του ήταν απίστευτη. Ήταν σαν θολή εικόνα.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Πώς έφτασε τόσο κοντά με τόση ασφάλεια γύρω;

Πρόεδρος Τραμπ: Είμαι μεγάλος υποστηρικτής των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Μερικοί μπορεί να είναι τρελοί, αλλά δεν είναι χαζοί. Έτρεξε περίπου 45 γιάρδες και πέρασε. Αν δείτε το βίντεο, μοιάζει με θολούρα. Όμως μόλις τον είδαν, έβγαλαν τα όπλα τους με επαγγελματισμό και τον εξουδετέρωσαν αμέσως.

Δύο ώρες αργότερα, ο πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πρόεδρος Τραμπ: Είδα μια αίθουσα εντελώς ενωμένη. Με έναν τρόπο ήταν πολύ όμορφο…

Νόρα Ο’Ντόνελ: Πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει τη σχέση σας με τον Τύπο;

Πρόεδρος Τραμπ: Διαφωνούμε σε πολλά θέματα. Είμαι πολύ αυστηρός στο θέμα της εγκληματικότητας - φαίνεται ότι ο Τύπος δεν είναι. Δεν είναι μόνο ο Τύπος, είναι ο Τύπος μαζί με τους Δημοκρατικούς, σχεδόν το ίδιο πράγμα. Έχουμε τα πιο ισχυρά σύνορα που είχαμε ποτέ. Για εννέα μήνες κανείς δεν μπήκε παράνομα από τα νότια σύνορα.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Το λεγόμενο μανιφέστο είναι εντυπωσιακό. Σε ό,τι αφορά το κίνητρο αναφέρει πως οι «αξιωματούχοι της κυβέρνησης είναι στόχοι». Γράφει επίσης: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του». Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό;

Πρόεδρος Τραμπ: Περίμενα να το διαβάσετε γιατί είστε απαίσιοι άνθρωποι. Ναι, το έγραψε. Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Πιστεύετε ότι αναφερόταν σε εσάς;

Πρόεδρος Τραμπ: Δεν είμαι παιδόφιλος. Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες ενός άρρωστου ανθρώπου; Με συνέδεσαν με πράγματα που δεν έχουν σχέση με μένα. Αθωώθηκα πλήρως. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που το διαβάζετε.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Αυτά είναι τα λόγια του δράστη.

Πρόεδρος Τραμπ: Δεν έπρεπε να το διαβάζετε στο «60 Minutes». Είναι ντροπή. Αλλά συνεχίστε.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Ένα άλλο σημείο του μανιφέστου αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Έγραφε ότι περίμενε κάμερες παντού, οπλισμένους πράκτορες κάθε λίγα μέτρα και πολλούς ανιχνευτές μετάλλων, αλλά «δεν υπήρχε τίποτα». Έγραψε ότι «το επίπεδο ανικανότητας είναι τρελό». Έχετε ήδη δεχτεί δύο απόπειρες.

Πρόεδρος Τραμπ: Ήταν μάλλον και ο ίδιος ανίκανος, γιατί συνελήφθη εύκολα. Οι άνθρωποι της ασφάλειας έκαναν πολύ καλή δουλειά χθες βράδυ.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Αναφέρω αυτό λόγω του κινήτρου του. Είχε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αντιτραμπική και αντιχριστιανική ρητορική.

Πρόεδρος Τραμπ: Γιατί δεν διαβάζετε όλες τις αντιτραμπικές θέσεις που έγραψε;

Νόρα Ο’Ντόνελ: Είχε επίσης αντιχριστιανική ρητορική και συμμετείχε σε ομάδα που λεγόταν «Wide Awakes». Είχε παρευρεθεί σε διαμαρτυρία «No Kings» στην Καλιφόρνια.

Πρόεδρος Τραμπ: Ναι, «No Kings».

Νόρα Ο’Ντόνελ: Τι σας είπε η ασφάλεια για τα πιθανά κίνητρά του;

Πρόεδρος Τραμπ: Άνθρωποι σαν αυτόν επηρεάζονται από τέτοιες κινήσεις. Δεν είμαι βασιλιάς. Αν ήμουν, δεν θα μιλούσα μαζί σας.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Στο δείπνο ήταν επίσης ο υπουργός σας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Η αδελφή του Κέρι Κένεντι ήταν επίσης εκεί. Και οι δύο έχουν δει τον πατέρα και τον θείο τους να δολοφονούνται. Η πολιτική βία έχει αγγίξει πολλούς ανθρώπους σε εκείνη την αίθουσα. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε ως πρόεδρος;

Πρόεδρος Τραμπ: Αν κοιτάξετε 20, 40, 100 ή 500 χρόνια πίσω, αυτά πάντα συνέβαιναν. Δολοφονίες, τραυματισμοί, βία. Δεν είμαι βέβαιος ότι σήμερα είναι περισσότερα. Πιστεύω όμως ότι η ρητορική μίσους των Δημοκρατικών είναι πολύ επικίνδυνη για τη χώρα.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο CBS ότι ελπίζει μελλοντικές εκδηλώσεις όπως το χθεσινό δείπνο να μεταφερθούν στη νέα αίθουσα χορού της Ανατολικής Πτέρυγας, η οποία - όπως είπε - προχωρά ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα, αν και δεν θα είναι έτοιμη πριν από το 2028. Θέλει όμως το δείπνο να επαναπρογραμματιστεί πολύ νωρίτερα.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Δεσμεύεστε να συμμετάσχετε ξανά στο Δείπνο των Ανταποκριτών, που αφορά την ελευθερία του Τύπου;

Πρόεδρος Τραμπ: Ναι, γιατί δεν θέλω να ακυρωθεί. Δεν θέλω ένας τρελός άνθρωπος να μπορέσει να ακυρώσει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και εξαιρετικοί άνθρωποι στον Τύπο. Δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση την εκπομπή σας. Υπάρχουν δίκαιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι που είναι με το μέρος μου. Αλλά συνολικά ο Τύπος είναι πολύ φιλελεύθερος. Παρ’ όλα αυτά χάρηκα που είδα - δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει - το πνεύμα ενότητας μετά από ένα πολύ κακό γεγονός. Τελικά δεν ήταν τόσο κακό γιατί κανείς δεν σκοτώθηκε και κανείς δεν τραυματίστηκε. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Απίστευτο.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Είναι καλά;

Πρόεδρος Τραμπ: Απόλυτα καλά. Δεν ήθελε καν να πάει στο νοσοκομείο. Πήγε μόνο επειδή του το ζήτησαν.

Νόρα Ο’Ντόνελ: Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου εκτιμά ιδιαίτερα ότι πήγατε χθες και τιμήσατε τη δέσμευσή σας να συμμετάσχετε ξανά.

Πρόεδρος Τραμπ: Ελπίζω να το ξανακάνουμε. Πείτε τους να το οργανώσουν μέσα σε 30 ημέρες, με ακόμη περισσότερη ασφάλεια και σε μεγαλύτερη περίμετρο. Θα είναι μια χαρά. Δεν είναι ότι θέλω να πάω - είμαι πολύ απασχολημένος. Αλλά είναι σημαντικό να γίνει ξανά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι τέτοιο να ακυρωθεί.