Όπως έγινε γνωστό, επίσης, ο Κινέζος πράκτορας δεν έχει κινεζικό επίθετο αλλά αμερικανικό.

Συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση κατασκοπείας που αφορά 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για διαρροή στρατιωτικών μυστικών στην Κίνα.

Η υπόθεση έχει πλέον μια νέα, ανατρεπτική εξέλιξη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από το ERTnews, ο μυστηριώδης «άνθρωπος‑σκιά», που φέρεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο, είναι στην πραγματικότητα γυναίκα με σημαντικό ρόλο στο δίκτυο κατασκοπείας.

Η γνωριμία του 54χρονου με τον Κινέζο πράκτορα φέρεται να έγινε το 2024 κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Πεκίνο. Οι ελληνικές αρχές ερευνούν πλέον πώς η γυναίκα αυτή εμπλέκεται στις επαφές του και αν ήταν η ίδια που τον προσέγγισε ή τον καθοδήγησε. Κατά τις έρευνες, έχουν συλλεχθεί φωτογραφίες και στοιχεία που τη συνδέουν με συναντήσεις στην Αθήνα το 2025, όπου φέρεται να συμμετείχε και ο Κινέζος.

Παράλληλα, η ΕΥΠ και οι στρατιωτικές υπηρεσίες ερευνούν πιθανές επαφές με άλλα πρόσωπα, ανάμεσά τους δύο απόστρατοι αξιωματικοί, που ενδεχομένως σχετίζονται με την υπόθεση. Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν εντοπιστεί κρυφά κινητά, κρυπτογραφημένες εφαρμογές και συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, γεγονός που ενισχύει τις κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης στρατιωτικών πληροφοριών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9pr1mejb95?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο σμήναρχος κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα.