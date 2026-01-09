«O ενεργειακός χώρος - αυτός που απομένει - πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς, ώστε να διασφαλίσουμε το χαμηλό ενεργειακό κόστος» επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με αγρότες από το Αμύνταιο, την Εορδαία και τη Βεγορίτιδα συναντήθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον Φιλώτα, όπου επανέλαβε την πρόταση του κόμματος για το αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και τη διαμόρφωση του παγίου στα 5 ευρώ/μήνα.

«Υπάρχουν δυνατότητες να κινηθεί η κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν άλλωστε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάτω από τα 8,5 λεπτά που είναι η κυβερνητική εξαγγελία. Όταν μάλιστα η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα, πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέμεινε ότι «ο ενεργειακός χώρος - αυτός που απομένει - πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς, ώστε να διασφαλίσουμε το χαμηλό ενεργειακό κόστος»

Μιλώντας για τη διαφάνεια, σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει ως λύση τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που οι ίδιοι όμως κατηγορούσαν ότι δεν έλεγχε τα συμβόλαια με αποτέλεσμα το ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις οποίες είχε καταστήσει αρμόδια την ΑΑΔΕ για τον έλεγχο νομιμότητας μισθωτηρίων και δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα καταθέσει τροπολογία για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία με τα ίδια κριτήρια, την οποία όμως απέρριπτε η κυβέρνηση με το επιχείρημα ότι δήθεν «θα ενισχύσει το λαθρεμπόριο».

Αναρωτήθηκε κλείνοντας: «Σήμερα η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα το κάνει. Γιατί δεν το εφάρμοσε εδώ και τρία χρόνια που το καταθέτει το ΠΑΣΟΚ ως τροπολογία;».